Doctoranzi români din Marea Britanie au fost premiați pentru excelență academică

Doctoranzi români din Marea Britanie au fost premiați vineri pentru excelență academică în cadrul finalei competiției Premiile Sir George Iacobescu 2026. Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Regatul Unit.

În deschiderea evenimentului, doamna ambasador Laura Popescu a subliniat importanța susținerii cercetării și a încurajat tinerii să aspire la performanță fără a-și pierde legătura cu România, potrivit unui comunicat de presă.

Totodată, Excelența Sa i-a mulțumit lui Sir George Iacobescu pentru implicarea constantă în sprijinirea mediului academic românesc din diaspora.

La rândul său, Sir George Iacobescu i-a îndemnat pe participanți să își păstreze identitatea și să valorifice oportunitățile internaționale, subliniind că educația și perseverența pot depăși orice obstacol.

Premii pentru performanță

Ajunsă la a doua ediție, competiția s-a desfășurat după modelul internațional „Three Minute Thesis”, provocând finaliștii să își prezinte cercetările doctorale în maximum trei minute, într-un mod accesibil și convingător.

Juriul, format din personalități ale mediului academic și profesional internațional, între care Sir George Iacobescu și ambasadoarea Laura Popescu, a apreciat nivelul ridicat al cercetărilor și capacitatea participanților de a prezenta clar idei complexe, subliniind impactul acestora asupra societății.

Premiul I a fost câștigat de George-Teodor Obadă, doctorand la King’s College London, care dezvoltă metode bazate pe inteligență artificială pentru personalizarea tratamentelor cardiovasculare. Premiul al II-lea a revenit Teodorei Popa, doctorandă la UCL Institute for Women’s Health, pentru cercetările sale în domeniul medicinei reproductive.

Evenimentul oferă tinerilor cercetători români oportunitatea de a-și prezenta rezultatele și de a construi legături profesionale valoroase, contribuind totodată la consolidarea comunității academice românești din Regatul Unit.

Sir George Iacobescu, director executiv al Grupului Canary Wharf din Londra, este unul dintre cei mai importanți manageri europeni, implicat în proiecte majore de reabilitare urbană. Este singurul român înnobilat de Regina Elisabeta a II-a cu titlul de „Sir”.

Foto credit: Alegorical Studio