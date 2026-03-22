Patriarhul Ecumenic: Nimeni nu s-a identificat cu Georgia precum a făcut-o Patriarhul Ilia al II-lea

Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a declarat duminică la Tbilisi că nicio persoană nu s-a identificat mai mult cu Georgia decât a făcut-o Patriarhul Ilia al II-lea.

În cuvântul ținut la slujba înmormântării oficiate pentru Patriarhul Ilia, Sanctitatea Sa a subliniat amploarea pierderii, afirmând: „Cum am putea să nu jelim profund plecarea unui om de o asemenea statură, ethos, prestigiu și viață plăcută lui Dumnezeu?”.

După cum a menționat, Biserica Georgiei a fost lipsită de păstorul ei înțelept și vrednic, iar ierarhia sa l-a pierdut pe „întâiul ei ierarh, bogat în cunoaștere dumnezeiască și experiență pastorală”. În același timp, el a subliniat că și statul a pierdut „un sfătuitor înțelept” și „un promotor al păcii și unității”.

Patriarhul Ilia, un stâlp al Bisericii

Sanctitatea Sa făcut a adresat un cuvânt special la poporului georgian, menționând că acesta este „îndoliat de pierderea unui părinte iubitor”, care a rămas veghetor până la sfârșit „pentru întărirea lor spirituală și bunăstarea lor”.

Patriarhul Ecumenic a evidențiat rolul unic al Patriarhului Ilia al II-lea, subliniind că „nimeni altcineva dintre noi, în vremurile noastre, nu și-a identificat numele atât de strâns cu Georgia, Biserica și națiunea”.

În încheiere, l-a descris pe regretatul Întâistătător drept „un adevărat stâlp al Bisericii și al patriei”, care și-a distins slujirea prin iubire, devotament și grijă constantă pentru poporul său.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică

