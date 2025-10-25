Sâmbătă, 25 octombrie 2025, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” i-a conferit Patriarhului Ecumenic titlul de Doctor honoris causa.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
Sâmbătă, 25 octombrie 2025, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” i-a conferit Patriarhului Ecumenic titlul de Doctor honoris causa.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Sâmbătă, 25 octombrie 2025, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” i-a conferit Patriarhului Ecumenic titlul de Doctor honoris causa. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Oferim câteva informații meteo și sfaturi pentru cei care vor să participe la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Weekendul 25-26 octombrie 2025 aduce o răcire a vremii, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Din fericire,…
Starețul Atanasie Floroiu al Schitului Românesc Prodromu din Sf. Munte Athos și Starețul Antipa Skandalakis de la Chilia „Sf. Ana” – Kareia, ucenic al Sf. Dionisie Vatopedinul de la Colciu, se numără printre părinții athoniți…
Pelerinii care participă la sfințirea Catedralei Naționale trebuie să posede asupra lor un act de identitate, informează Trinitas TV. În absența unui act de identitate, niciun pelerin nu poate intra la ceremonia de sfințire. De…
„Catedrala Națională este o mărturie vie a credinței și unității poporului român. Ea se înalță ca un altar al neamului nostru, ca un semn al legăturii sfinte dintre Biserică și popor, dintre cer și pământ,…