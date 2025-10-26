Patriarhul Daniel: Cuvânt de mulțumire la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale

Cu ocazia Sfințirii picturii Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a mulțumit autorităților statului român și credincioșilor care au sprijinit material și spiritual această lucrare a Bisericii.

Patriarhul României a mulțumit Sanctității Sale, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, pentru prezența la sfințirea picturii Catedralei Naționale, afirmând că este „este o mărturie a unității în Ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea Bisericilor locale”.

Mesajul integral:

Cuvânt de mulțumire la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale

(duminică, 26 octombrie 2025)

Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a înaltelor autorități de Stat ale României, a delegațiilor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române din țară și din afara granițelor, a reprezentanților cultelor religioase din România, în prezenţa reprezentanților multor instituţii bisericeşti şi civile, administrative, sociale şi culturale, precum și în fața mulțimii credincioșilor prezenți din toată țara și din afara României, aducem mulțumire lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca, de la slujba de târnosire, din anul 2018, să continuăm amplele lucrări de finisaje exterioare și pictarea la interior în tehnica mozaic.

Mulțumim Sanctității Sale care ne-a onorat cu prezenta și alături de care am săvârșit slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Prezența Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, atât la sfințirea altarului Catedralei Naţionale din Bucureşti, în anul 2018, cât și anul acesta, 2025, la sfințirea picturii acesteia, este o mărturie a unității în Ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea Bisericilor locale. Dragostea de sfinți a Sanctității Sale apropie mai mult Bisericile Ortodoxe surori, iar prin cei patru cuvioși români, Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Sfinții Cuvioși Petroniu, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, pe care Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice i-a inclus în sinaxarul Bisericii anul acesta, 2025, în ședințele de lucru din luna august și luna octombrie, ne oferă modele concrete de comuniune și cooperare în Domnul nostru Iisus Hristos.

Mulțumim tuturor membrilor din delegația Patriarhiei Ecumenice, aflaţi la București în aceste zile istorice din viața Bisericii Ortodoxe Române.

Mulțumim cuvioșilor părinți aghioriți că au dat mărturie despre viața și minunile sfinților cuvioși români din Muntele Athos, recent proclamaţi sfinţi de Patriarhia Ecumenică. În semn de recunoștință, Chiliei Sfântul Gheorghe – Colciu îi oferim o raclă de argint aurit pentru moaștele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, iar Schitului românesc Prodromu îi oferim o raclă de argint aurit pentru moaștele Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu.

Mulțumiri deosebite aducem înaltelor autorități de stat române pentru sprijinul administrativ și financiar acordat la construirea Catedralei Mântuirii Neamului: Guvernelor României din perioada anilor 2011-2025, Primăriei Municipiului București, altor Primării din Capitală şi din ţară, precum și unor Consilii județene.

De asemenea, mulțumim tuturor binefăcătorilor şi sponsorilor, donatorilor anonimi și celor care au cerut să fie pomeniți la Sfântul Altar cu familiile lor, pentru sprijinul acordat de aceștia în împlinirea acestui ideal românesc, în acest an plin de semnificații, al Centenarului Patriarhiei Române.

Astăzi, la sfârşitul sfinţirii picturii Catedralei Naţionale, dorim să mulţumim tuturor ierarhilor, tuturor preoţilor şi diaconilor, tuturor monahilor şi monahiilor, credincioşilor şi credincioaselor Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din afara României, pentru sprijinul lor spiritual şi material în această lucrare a Bisericii noastre. Le împărtășim tuturor părinteşti binecuvântări şi le cerem să ne ajute, prin rugăciune şi dărnicie, să finalizăm toate lucrările la Catedrala Națională, inclusiv Paraclisul şi spaţiile multifuncţionale de la demisolul Catedralei.

Pentru buna organizare și desfășurare a slujbei de Sfințire a exteriorului şi a picturii Catedralei Naționale, mulțumim Cancelariei Sfântului Sinod, Administrației patriarhale și Arhiepiscopiei Bucureștilor, mulțumim Serviciului de Pază și Protecție, Jandarmeriei Române, Primăriei Generale a Municipiului București, Primăriei Sectorului 5, pe al cărui teritoriu administrativ se află Catedrala Națională, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, Poliției Române, Brigăzii Rutiere, Serviciului de Ambulanță București‑Ilfov, Inspectoratului pentru Situații de Urgență București‑Ilfov, Poliției Locale a Municipiului București și Poliției Locale a Sectorului 5.

Mulțumim sutelor de voluntari ai Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului și ai grupului „Tineri în acţiune” al Arhiepiscopiei Bucureştilor pentru ajutorul acordat, precum și pentru sprijinul pe care îl vor acorda în perioada următoare, până în ziua de vineri, 31 octombrie, timp în care Catedrala Națională va fi deschisă pelerinilor care doresc să se închine în Sfântul Altar.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne ajute să folosim această împlinire ca pe un moment luminos de binecuvântare şi bucurie, de întărire a credinţei şi a iubirii frățești, știind că sărbătorirea unui eveniment în Biserică poate fi şi un moment de reînnoire a misiunii, o reîmprospătare spirituală pentru un nou început, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro

