La Facultatea de Teologie din București a fost lansat volumul „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie”

La evenimentul desfășurat miercuri au participat clerici, cadre didactice, studenți, masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București, precum și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preasfinția Sa a evidențiat actualitatea temei abordate în volum și importanța unei slujiri conștiente și atente.

„Nu se putea un timp mai potrivit al lansării acesteia. Ne aflăm într-o așteptare a acestei zile plină de lumină”, a spus ierarhul.

Referindu-se la conținutul cărții, Preasfinția Sa a adăugat: „Mi-am dat seama din cele mărturisite până acum cât de important pentru un preot să nu treacă oricum peste rugăciune. Să descopere într-o rugăciune de binecuvântare a tămâii, pe care o rostește cel puțin de câteva ori la liturghie, un sens atât de adânc”.

„Să nu slujim oricum, ci cu foarte multă atenție, înțelegând mesajul pe care rugăciunile liturghiei îndeosebi și al celorlalte slujbe ale laudelor ni-l transmit”, a subliniat episcopul vicar.

A combinat istoria cu liturgica

Părintele profesor Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific, a apreciat abordarea interdisciplinară a autorului: „Părintele Daniel a combinat istoria cu liturgica. Este o abordare extraordinară, care ar trebui neapărat să o avem în vedere”.

La rândul său, părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, a subliniat importanța unor astfel de întâlniri pentru formarea teologică.

„Cartea încearcă să exprime, să explice și să traseze câteva direcții fundamentale în ceea ce privește maniera în care în Sfânta Liturghie facem experiența concretă a lucrării și a prezenței Sfântului Duh”, a declarat decanul instituției teologice de învățământ pentru Trinitas TV.

Viața duhovnicească dăruită de Sf. Duh

Părintele profesor Daniel Benga, profesor la Universitatea „Ludwig Maximilians” din München, a explicat că volumul este rezultatul unei cercetări desfășurate pe parcursul mai multor ani.

„Lucrarea s-a născut în urma unei cercetări de mai mulți ani, în care m-am întrebat cum putem veni în întâmpinarea celor care vor să trăiască mai frumos viața duhovnicească, pentru că noi în Ortodoxie vorbim de viața duhovnicească, dar nu reflectăm. Viața duhovnicească de fapt înseamnă viață dăruită de Sfântul Duh”.

„Am realizat că întreaga Sfântă Liturghie este pătrunsă de lucrarea Duhului Sfânt, care Îl face prezent pe Mântuitorul Hristos în Sfintele Daruri și care comunică întreaga iubire milostivă a Preasfintei Treimi către această lume și către noi, oamenii”, a explicat autorul.

Volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie a apărut la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și va fi retipărit într-un tiraj de 4.000 de exemplare.