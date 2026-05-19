Reprezentanți ai Departamentului de Stat SUA au vizitat Biblioteca Sfântului Sinod

Biblioteca Sf. Sinod a primit luni vizita doamnei Anashya Srivasan, expertă pentru Europa și Asia la Centrul pentru Patrimoniu Cultural din cadrul Biroului pentru Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat al SUA.

Experta a fost acompaniată de doi reprezentanți ai Ambasadei SUA la București: Peter H. Brown, atașat cultural, și Isabella Alexandrescu, specialistă în afaceri publice.

Arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, i-a făcut un tur al instituției, prezentând activitatea și patrimoniul bibliotecii.

La întâlnire au mai participat Părintele Liviu Nechita, consilier patriarhal coordonator, directorul Centrului de conferințe de la Palatul Patriarhiei, și Părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Anashya Srivasan se află în România în calitate de reprezentant al Guvernului SUA pentru implementarea unui proiect menit să protejeze obiectele de patrimoniu cultural și să promoveze studierea lor, anunță reprezentanții Bibliotecii Sfântului Sinod pe pagina de Facebook a instituției.

Programele Biroului pentru Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat al SUA contribuie la consolidarea înțelegerii reciproce între cetățenii Statelor Unite și cei din alte țări prin intermediul schimburilor educaționale, profesionale și culturale.

