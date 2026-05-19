Patriarhia Română și Institutul „Matei Balș” au încheiat un protocol de colaborare pentru proiecte medicale și sociale

Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” au încheiat marți un protocol de colaborare pentru proiecte sociale și medicale.

Documentul a fost semnat de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și de Adrian Gabriel Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, în cadrul unei întâlniri oficiale desfășurate la Palatul Patriarhiei.

Potrivit prevederilor protocolului, colaborarea vizează organizarea de activități comune pentru depistarea unor afecțiuni din domeniul bolilor infecțioase, inclusiv prin caravane de screening, facilitarea accesului la asistență medicală primară și sprijinirea pacienților prin asistență religioasă.

Solidaritate pentru bolnavi

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a explicat că noul protocol se înscrie într-o serie mai amplă de colaborări dezvoltate de Patriarhia Română cu instituții medicale din țară: „Nu este o noutate. Noi avem diverse protocoale, în primul rând cu Ministerul Sănătății, dar și cu instituții medicale din Capitală și din țară”.

Preasfinția Sa a arătat că unul dintre obiectivele principale este îmbunătățirea sprijinului oferit pacienților prin „ activități comune pentru prevenția deteriorării calității vieții”.

Totodată, Episcopul vicar patriarhal a subliniat că proiectul își propune să faciliteze accesul la servicii medicale, în special pentru persoanele aflate în situații vulnerabile din punct de vedere social.

„Împreună putem găsi soluții în favoarea celor care au nevoie de servicii medicale și nu și le pot permite din cauza situației financiare”.

„Împreună cu institutul putem dezvolta această paletă de servicii medicale asigurată de caravana noastră”, a mai spus ierarhul, amintind de proiectul „Sănătate pentru sate”, derulat de mai bine de un deceniu de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale.

Biserica și medicina în sprijinul oamenilor

Managerul Institutului „Matei Balș”, Adrian Gabriel Marinescu, a subliniat importanța unei abordări integrate a actului medical, care să țină seama atât de nevoile trupești, cât și de cele sufletești ale pacientului.

„Am considerat întotdeauna că atunci când dorim să vindecăm un pacient trebuie să urmărim o vindecare atât la nivelul trupului, cât și la nivelul sufletului, pentru că aceste lucruri merg împreună”.

Totodată, managerul institutului a explicat că parteneriatul va produce rezultate concrete în perioada următoare: „Sunt absolut convins că acest parteneriat va însemna lucruri mai mult decât concrete în viitorul apropiat, atât din punct de vedere social și psihosocial, cât și în ceea ce privește testarea populației și acțiunile pe care le putem desfășura concret”.

„Cred că trăim vremuri foarte bune, în care Biserica Ortodoxă este alături de sistemul medical. Sunt lucruri pe care le construim pas cu pas și sunt convins că, peste un an, când vom trage linie, vom avea multe realizări împreună”, a adăugat Adrian Gabriel Marinescu.

Noul parteneriat consolidează colaborarea dintre Patriarhia Română și mediul medical, prin inițiative orientate spre prevenție, asistență și sprijin comunitar.

