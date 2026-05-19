Interviu în presa spaniolă cu preotul român din Roquetas de Mar: Este foarte important să asculți oamenii

Părintele Ioan Poștoi, parohul comunității românești din Roquetas de Mar, Spania, a acordat un interviu pentru publicația spaniolă IDEAL în care a vorbit despre activitatea sa din parohie.

„Vreau să lucrez cu oamenii, pentru că este foarte important să îi asculți. Fiecare persoană care vine să vorbească cu tine are nevoie de răbdare, să fie ascultată și să primească un sfat bun”, a spus părintele.

Preotul a explicat că este disponibil pentru toți cei care îi solicită ajutorul: „Sunt disponibil oricând pentru a vorbi, pentru a ne ruga sau pentru orice lucru important pentru ei”.

Întrebat despre vocația sa preoțească, părintele Ioan Poștoi a mărturisit că mergea la biserică încă din copilărie și a avut parte de un preot dedicat.

Activitățile cu tinerii

Preotul a vorbit și despre activitățile pe care parohia le desfășoară cu tinerii și cu copiii din comunitate.

„Vrem să organizăm o tabără pentru tineri în această vară, într-o zonă din provincia Almería. Tabăra este gândită pentru ca tinerii să se bucure și să petreacă timp frumos împreună. Vom avea rugăciuni, vizite, excursii și alte activități”.

Parohul a subliniat că această activitate nu este doar pentru membrii comunității: „Pot veni persoane din alte orașe sau zone. Este destinată în principal ortodocșilor, dar, dacă un catolic sau un spaniol dorește să participe, îl primim cu drag”.

Părintele Ioan Poștoi este în Spania de 21 de ani, perioadă în care a slujit la mai multe comunități de români, în prezent îndeplinind și funcția de protopop de Sevilia.

Foto credit: Facebook / Parohia Roquetas De Mar