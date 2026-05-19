Noaptea Muzeelor 2026: Zeci de instituții culturale pot fi vizitate gratuit în cea de-a 22-a ediție a manifestării

Noaptea Muzeelor 2026 va avea loc în data de 23 mai. Evenimentul aduce acces gratuit pentru public în zeci de instituții culturale din București și din întreaga țară și în cea de-a 22-a ediție.

În acest an, peste 300 de muzee, din 39 de județe ale României, pregătesc programe speciale pentru vizitatori, între care se regăsesc expoziții, tururi ghidate și evenimente.

Intervalul oficial de desfășurare a activităților este 18:00 – 02:00, dar fiecare muzeu are posibilitatea de a-și stabili propriul program.

O seară dedicată culturii și patrimoniului

În București, publicul va avea acces la numeroase instituții culturale și istorice, între care Arcul de Triumf, Muzeul „Grigore Antipa”, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Național Militar „Regele Ferdinand I”, Muzeul Cotroceni, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” și Palatul Suțu.

În zona Moldovei, printre principalele obiective se numără Muzeul Mitropolitan Iași și Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, iar în nordul țării vizitatorii vor putea descoperi colecțiile Muzeul Național al Bucovinei din Suceava, instituție care valorifică patrimoniul istoric și cultural al regiunii.

Transilvania va reuni, la rândul său, câteva dintre cele mai importante instituții muzeale din țară, precum Complexul Național Muzeal Astra și Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, precum și Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, cunoscute pentru patrimoniul istoric și artistic pe care îl găzduiesc.

Printre alte obiective importante incluse în programul ediției din acest an se regăsesc Castelul Peleș din Sinaia, Cazinoul din Constanța, Muzeul Național al Banatului de la Timișoara și Curtea Domnească de la Târgoviște, spații care completează oferta culturală a evenimentului prin valoarea lor istorică și arhitecturală.

Începuturile evenimentului

Noaptea Muzeelor este unul dintre cele mai importante proiecte culturale desfășurate la nivel european, care oferă publicului posibilitatea de a vizita gratuit instituții culturale într-un program extins, desfășurat pe timpul nopții.

Evenimentul a apărut în anul 1997, la Berlin, sub denumirea „Noaptea Lungă a Muzeelor”, iar din 2005 a devenit o inițiativă culturală europeană susținută de Ministerul Culturii din Franța, cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei. Tot în acel an, România s-a alăturat oficial proiectului.

La nivel național, manifestarea este coordonată de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a continuat să fie organizată inclusiv în perioada pandemiei, prin adaptarea activităților la contextul sanitar. Una dintre cele mai ample ediții a fost cea din 2022, când aproape 300 de obiective culturale din România și Republica Moldova au participat la eveniment.

Mai multe detalii despre program și muzeele participante pot fi consultate pe site-ul evenimentului.

Foto credit: Noaptea Muzeelor 2026