Pr. prof. Bogdan Tătaru-Cazaban a prezentat modele de sfințenie feminină la Parohia Dobroteasa din Capitală

Părintele profesor Bogdan Tătaru-Cazaban a prezentat duminică, la Biserica Dobroteasa din Capitală, un medalion selectiv de șase modele de sfințenie feminină din istoria Bisericii.

Invitatul comunității parohiale a vorbit despre Sf. Maria Magdalena (sec. I), Sf. Macrina cea Tânără (cca. 327–79), Amma Teodora (sec. IV), Sf. Împărăteasa Elena (cca. 248–330), Sf. Monica (c. 332–87) și Sf. Maria Skobtsova din Paris (1891–1945).

Părintele profesor a subliniat chipul feminin al credinței, caracterizat prin jertfă, iubire și discreție, pledând pentru o înțelegere realistă și contextuală a sfințeniei, ca spațiu de întâlnire, adesea imprevizibil, între libertatea lui Dumnezeu și a omului.

„Părintele Bogdan a conchis că există un chip feminin al credinței, caracterizat prin iubire, devotament, jertfă și discreție”, transmite Părintele Liviu Barbu, parohul comunității.

„Calitățile sale de cercetător, trăitor al credinței și excelent comunicator au captat întru totul audiența comunității Bisericii Dobroteasa, cucerind-o prin modul său de rugăciune și slujire a Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, precum și prin puterea cuvântului rostit la predica din Duminica Vindecării orbului din naștere și la conferința ce a avut loc seara la trapeza bisericii.”

Evenimentul tematic s-a încadrat în Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar în Patriarhia Română.

Pr. prof. dr. Bogdan Tătaru-Cazaban a studiat Filosofia și Teologia și activează ca cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române. A fost ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta în perioada 2010-2016, iar în 2023 a primit darul preoției.

Comunitatea Dobroteasa datează din secolul al 17-lea. Actuala biserică datează din 1892. Între 1983 și 1990, biserica a fost închisă, apărând în evidențe ca fiind chiar demolată, dar sfântul lăcaș a supraviețuit și parohia a renăscut după căderea comunismului.

Foto credit: Biserica Dobroteasa