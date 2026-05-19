Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt ocrotitorii spirituali a peste 1.5 milioane de români.

Conform datelor transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 1.514.907 români poartă numele Sfinților Constantin și Elena și derivate.

Dintre aceștia, aproape un milion de femei poartă numele celor doi sfinți prăznuiți în data de 21 mai. Cele mai întâlnite nume în rândul doamnelor sunt Elena, purtat de peste 800.000 de persoane, urmat de Lenuța, aproximativ 60.000 și Constanța, cu peste 38.000 de persoane. Alte nume derivate sunt Constantina, Ela, Eleonora, Helena, Ilinca, Nora, Tanța/ Tanta și Tina.

În rândul celor aproximativ 516.500 de bărbați care poartă numele sfântului împărat bizantin, Constantin este cel mai întâlnit nume, cu peste 400.000 de posesori și Costel cu peste 73.000. Numele de Costică este purtat de aproximativ 23.000 de persoane, iar alte nume derivate sunt Costache și Tinel.

Sfinții Împărați Constantin și mama Sa, Elena au fost numiți „întocmai cu apostolii” pentru contribuțiile pe care le-au avut la dezvoltarea creștinismului și la libertatea manifestării acestuia. De asemenea, ei sunt ocrotitorii spirituali ai Catedralei Patriarhale istorice din București.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene