Învierea este darul lui Hristos pentru întreaga umanitate, a subliniat Patriarhul României

„Învierea nu este un fenomen natural. Este darul lui Hristos pentru întreaga umanitate”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Slujba Învierii Domnului de la Catedrala Patriarhală.

Preafericirea Sa a explicat că Învierea nu este o simplă revenire la viața pământească, ci începutul unei existențe noi: „Învierea lui Hristos nu este revenire la viața biologică trecătoare, ci desființarea morții și inaugurarea vieții cerești veșnice”.

Noutate în lumea antică

Patriarhul României a subliniat caracterul unic al credinței creștine în contextul lumii antice.

„Credința creștinilor în învierea lui Hristos și învierea tuturor oamenilor la sfârșitul veacurilor a fost cea mai nouă și neobișnuită credință apărută în lumea antică”.

Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a amintit că, spre deosebire de concepțiile filosofice ale vremii, creștinismul afirmă învierea trupului, nu doar nemurirea sufletului.

„Se admitea nemurirea sufletului, dar nu se admitea credința în învierea trupului, deoarece materia trupului era considerată ca ceva rău, ca o închisoare pentru spirit”, a explicat Preafericirea Sa.

Viața cerească veșnică

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că Mântuitorul a săvârșit și alte învieri din morți, însă acestea nu au avut caracter definitiv.

„Învierea Domnului Iisus Hristos este total diferită de aceste trei învieri din morți, deoarece, prin învierea Sa, El a inaugurat o altă viaţă: viaţa cerească veşnică”.

Totodată, Patriarhul României a evidențiat faptul că Hristos Însuși a vestit această taină și a arătat că El este izvorul vieții veșnice: „Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25).

Trupurile vor fi duhovnicești

În continuare, Preafericirea Sa a subliniat rolul fundamental al mărturiei Sfântului Apostol Pavel, ca propovăduitor al Învierii: „Hristos, înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui” (Romani 6, 9).

Patriarhul Daniel a arătat că Învierea nu privește doar sufletul, ci întreaga ființă umană, inclusiv trupul, care va fi transfigurat:

„Trupurile celor înviaţi vor fi duhovnicești, nestricăcioase sau incoruptibile și nemuritoare”.

Sărbătoare a sărbătorilor

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat și contribuția Sfinților Părinți în apărarea credinței în Înviere, arătând că aceasta a fost contestată încă din primele veacuri, dar ferm susținută de teologia Bisericii.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat că întreaga viață a Bisericii este orientată spre această realitate și a arătat că pregătirea pentru Sfintele Paști, prin post, rugăciune și Sfânta Euharistie, conduce spre trăirea deplină a acestei bucurii.

„Această Sărbătoare a Sărbătorilor luminează și orientează întreaga viață a Bisericii spre Învierea de obște și spre fericirea eternă a îngerilor și a oamenilor din împărăția iubirii veșnice a prea Preasfintei Treimi. Ne rugăm Lui să ne dăruiască tuturor bucurie și pace, sănătate și mântuire!”

Mulțumiri și recunoștință

Patriarhul Daniel a adresat mulțumiri instituțiilor care au contribuit la buna desfășurare a evenimentelor organizate cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului, între care Jandarmeria Română, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, Poliția Română, Brigada Rutieră, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

De asemenea, Preafericirea Sa a mulțumit tuturor celor implicați în organizarea slujbei, ierarhilor, clericilor și corurilor care au cântat în această perioadă la Catedrala Patriarhală.

Credincioșii au primit, la final, daruri pascale, între care un pachet cu Sfintele Paști, o iconiță cu Învierea Domnului, Pastorala de Paști, o păscuță și un ou roșu.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene