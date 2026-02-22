Patriarhul Daniel: Nu postim pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni, ci postim ca să iubim mai mult pe Dumnezeu

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția duminică asupra faptului că postirea nu se face „pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni”, ci pentru „a-L iubi mai mult pe Dumnezeu”.

Părintele Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a explicat Evanghelia Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai, evidențiind motivația pentru care postim.

„Așadar, postul este dăruirea de sine sau ofrandă de sine adusă lui Dumnezeu ca recunoștință pentru darul vieții și ca dorință de sfințire a vieții. Postul ca diminuare a hranei și băuturii sau ca renunțare la acestea este motivat de evlavia și iubirea față de Dumnezeu. Postim pentru că iubim pe Dumnezeu dăruitorul mai mult decât darurile Lui pe care le consumăm. Ne încredințăm Lui pentru că El este izvorul vieții noastre”.

Ce înseamnă postul adevărat?

Patriarhul României a subliniat importanța rugăciunii în timpul postului.

„Postul susține rugăciunea omului credincios, care consideră relația sau legătura sa cu Dumnezeu ca fiind centrul, lumina și hrana sufletului său. Din acest motiv, cine postește, dar nu se roagă, nu adună lumină spirituală în suflet. Nu se sfințește. Și realizează doar un exercițiu biologic și psihologic motivat igienic sau estetic”, a afirmat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh susține că postul este o lucrare personală a omului cu Dumnezeu, iar când este făcut cum trebuie, produce o schimbare în viața persoanei.

„Postul adevărat trebuie unit cu smerenia și cu bucuria, astfel încât să fie o lucrare interioară, intimă, de comuniune sufletească a omului cu Dumnezeu, care vede tainic și tăcut sufletul și faptele omului credincios, jertfelnic, rugător și postitor.”

„Astfel, postul o schimbare a modului de a fi al omului și anume, o trecere de la lăcomia sau iubirea pătimașă, posesivă a lucrurilor materiale, la iubirea de virtuți sau daruri spirituale, pentru a cultiva mai intens rugăciunea sau comuniunea de iubire a omului cu Dumnezeu cel nematerial, nelimitat și netrecător”, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Participarea tainică la postul de 40 de zile a Domnului Hristos

Patriarhul României a explicat ceea ce acumulează omul, în suflet, prin post și rugăciune, priveghere și nevoință, în această perioadă.

„Adunăm în suflet harul divin sau iubirea smerită și sfințitoare a lui Dumnezeu cel veșnic. Adunăm lumina iubirii Lui milostive în inima noastră. În acest mod, omul duhovnicesc rugător și postitor, luminat de Harul lui Hristos dobândește gândire și privire smerită sau duhovnicească, folosește cuvinte duhovnicești și săvârșește fapte duhovnicești, prin care se aseamănă cu Dumnezeu cel Sfânt, smerit și milostiv”, a precizat Părintele Patriarh.

Concret, postul înseamnă „rugăciune, citirea de cărți sfinte, convorbiri duhovnicești, spovedanie și împărtășire euharistică mai deasă”, a explicat Patriarhul.

Totodată, însă, postirea creștinilor ortodocși reprezintă „o participare tainică la postul de 40 de zile, pe care l-a împlinit Domnul Hristos în pustie, pentru a ne învăța, pe noi, oamenii că nimeni nu poate birui duhurile rele și patimile întunecate, egoiste, fără a dobândi mai întâi lumina Harului Divin, prin post și rugăciune, prin spovedanie și împărtășire euharistică mai deasă”.

Ascultarea de Adam cel Nou

În continuare, Patriarhul a enumerat cele trei „mari greșeli” care l-au făcut pe Adam să fie izgonit din Rai.

„În primul rând, pentru că nu a ascultat de Dumnezeu, în al doilea rând pentru că nu a postit, nu s-a înfrânat și în al treilea rând, pentru că nu s-a pocăit după ce a greșit, ci a dat vina pe femeia lui, dată lui de Dumnezeu, iar femeia a dat vina pe șarpe”, a spus Preafericirea Sa, adăugând:

„De-atunci și până astăzi, omul păcătos are tendința de a se scuza pe sine și de a acuza pe alții. Din acest motiv, el nu se poate mântui fără pocăință, adică fără recunoașterea cu regret a păcatelor săvârșite și fără a cere iertarea păcatelor săvârșite de el”.

În concluzie, afirmă Preafericirea Sa, „ascultarea lui Hristos, Adam cel Nou, vindecă neascultarea lui Adam cel Vechi”, a transmis Patriarhul României.

