Patriarhul Daniel: Sf. Ioan Botezătorul este ocrotitor al familiilor și ajutor pentru cei care doresc copii

„Sfântul Ioan Botezătorul este un păzitor sau ocrotitor al familiilor și un ajutor pentru cei care nu au copii”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel miercuri, de sărbătoarea nașterii acestui mare proroc.

Preafericirea Sa a amintit că nașterea Sfântului Ioan a fost rodul rugăciunilor stăruitoare ale părinților săi: „Preotul Zaharia și soția sa Elizabeta, care erau înaintați în vârstă, sufereau mult pentru că nu aveau copii, dar s-au rugat mult ca Dumnezeu să le dăruiască un copil”.

Patriarhul Daniel a arătat că venirea pe lume a Sfântului Ioan Botezătorul reprezintă un semn al lucrării lui Dumnezeu în viața familiei și al puterii rugăciunii făcute cu credință.

„Sfântul Ioan Botezătorul este un om duhovnicesc, care s-a născut ca rod al rugăciunilor părinților săi, Zaharia și Elisabeta, înaintați în vârstă”, a spus Patriarhul României.

Înnoire duhovnicească

Patriarhul României a explicat că Înaintemergătorul a fost vestit de prorocii Vechiului Testament și trimis să pregătească poporul pentru întâlnirea cu Mesia.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat viața ascetică a Sfântului Ioan Botezătorul, care a devenit model pentru monahii și pustnicii de mai târziu, trăind în „rugăciune, post și priveghere”.

Patriarhul Daniel a arătat că sfântul „îi îndemna pe oameni să-și schimbe viața – cei care erau prea lacomi, să devină milostivi”.

„Sfântul Ioan Botezătorul cheamă, așadar, la înnoire duhovnicească și la schimbarea comportamentului social”, a subliniat Preafericirea Sa.

Profeția tatălui Sf. Ioan Botezătorul

Patriarhul României a explicat cuvintele profetice ale tatălui Sf. Ioan Botezătorul, Preotul Zaharia: Va întoarce inimile părinților spre copii.

„Ceea ce înseamnă, în interpretarea Sfinților Părinți ai Bisericii, că Preotul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Prorocul – Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului – a profețit că unii din evrei vor deveni creștini, adică generația veche se va întoarce spre generația nouă din Israel”.

„Iar această generație nouă, sau Noul Israel, este Biserica, este generația credinței în Iisus Hristos”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Misionar al strămoșilor daco-romani

Patriarhul Daniel l-a evocat și pe Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana, unul dintre cei mai importanți misionari ai strămoșilor daco-romani, pomenit de Biserică în aceeași zi cu Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Preafericirea Sa a arătat că Sfântul Niceta a desfășurat o amplă activitate misionară în rândul populațiilor de la nord și sud de Dunăre și a amintit contribuția Sfântului Niceta la dezvoltarea cântării bisericești.

„Sfântul Niceta de Remesiana a compus cântări bisericești simple pe înțelesul poporului, în limba latină, între care cea mai cunoscută, care a ajuns până la noi, este Te Deum laudamus, pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm”.

Comunitate de credință neîntreruptă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a remarcat lucrarea misionară a Sfântului Niceta: „A apărat dreapta credință, a hirotonit preoți, a zidit biserici și a răspândit credința în mijlocul daco-romanilor”.

„Până astăzi există în Valea Timocului, pe Valea Dunării, în Serbia, comunități românești care au o viață neîntreruptă, creștină, din timpul Sfântului Niceta de Remesiana, până astăzi”.

„Sfântul Niceta de Remesiana a fost, așadar, un ierarh foarte harnic, înțelept, vrednic și dinamic, timp de 48 de ani pentru strămoșii noștri daco-romani”, a subliniat Preafericirea Sa.

La final, Patriarhul României a transmis urări tuturor celor care poartă numele Sfinților Ioan Botezătorul și Niceta de Remesiana, îndemnându-i să urmeze exemplul acestor mari mărturisitori ai credinței.

Patriarhul Daniel a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Ziarul Lumina