Patriarhul Daniel: Mântuirea noastră depinde de atitudinea față de cei aflați în suferință

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția duminică asupra responsabilității pe care o avem față de oamenii aflați în suferință, subliniind că „mântuirea noastră depinde de atitudinea noastră față de ei”.

Părintele Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a explicat Evanghelia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, evidențiind importanța ajutorării celor aflați în nevoie.

„Nimeni nu poate intra în Împărăția Cerurilor ocolind pe aproapele său aflat în suferință. La porțile Împărăției Cerurilor vor sta martori pentru noi cei ce au primit ajutorul nostru când se aflau în suferință sau în nevoie, dar și cei care nu l-au primit de la noi, sau au fost uitați de noi, trecuți cu vederea, desprețuiți ori alungați”.

Judecata universală – completă, definitivă și înfricoșătoare

Patriarhul României a explicat de ce judecata universală este completă, definitivă și mai ales înfricoșătoare.

„Judecata lui Dumnezeu asupra omului, imediat după moartea acestuia, sau judecata particulară, este o judecată incompletă și provizorie, ea se realizează prin luminarea conștiinței, care într-o clipită își aduce aminte de toate faptele săvârșite, bune sau rele”.

„Această judecată finală sau universală este complete și definitivă. Judecata universală este însă înfricoșătoare prin contextul ei cosmic, forma ei solemnă și conținutul ei surprinzător”, a subliniat Părintele Patriarh.

Preafericirea Sa a adăugat că „această judecată este înfricoșătoare prin contextul tulburărilor din univers care o preced: Soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor care se vor zgudui. Este vorba deci de un colaps al sistemului nostru solar, a întregului univers fizic”.

Judecata finală este înfricoșătoare prin solemnitatea ei, Mântuitorul Iisus Hristos va veni în slavă și cu putere multă împreună cu toți îngerii să judece toate neamurile.

„Această judecată este înfricoșătoare și prin conținutul ei neprevăzut sau surprinzător. Nimeni dintre pământeni, nici cei milostivi, nici cei nemilostivi, nu poate înțelege cum în oamenii flămânzi și însetați, străini și săraci sau goi, bolnavi și întemnițați, este tainic prezent Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul și Domnul Slavei”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Legătura tainică dintre smerenia lui Hristos și slava Lui

Patriarhul României a evidențiat legătura tainică dintre smerenia Mântuitorului Iisus Hristos și slava Sa.

„Smerenia Lui se arată prin respectarea libertății individuale a omului, iar slava Lui se arată prin răsplătirea dreaptă a iubirii milostive a omului față de semenii săi”.

„Dumnezeu este atât de smerit încât se lasă respins de oameni și uitat de ei. Atât de mult respectă Dumnezeu libertatea omului, încât prezența Sa se află tainic prin oamenii cei mai săraci și suferinzi, care trăiesc la limita dintre viață și moarte. Tocmai această prezență tainică a lui Hristos prin oamenii nevoiași este surprinzătoare și înfricoșătoare în ziua judecății universale”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a adăugat că „nimeni nu poate înțelege cum Hristos, Domnul Slavei, Judecătorul lumii, se poate numi pe sine frate cu cei mai neînsemnați și nevoiași dintre oameni, arătând astfel în persoana Sa legătura adâncă dintre taina smereniei neînțelese și negrăite și slava iubirii Sale Atotmilostive și Atotputernice”.

Îndemn la smerenie, pocăință și iubire milostivă

În partea finală a predicii, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a îndemnat la smerenie, pocăință și iubire milostivă în contextul apropierii Postului Sfintelor Paști.

„Să unim rugăciunea smerită și pocăința sinceră cu iubirea milostivă, arătând milostenie spirituală și materială față de oamenii aflați în nevoi”.

„Milostenia spirituală poate fi o rugăciune pentru omul aflat în suferință, un sfat bun sau o încurajare pentru cel dezorientat, ori deznădăjduit, o vizită la un bolnav, o vizită la cel izolat sau singur și alte fapte asemănătoare. Milostenia materială poate fi hrană pentru cel flămând, haine pentru cel lipsit de ele, medicamente pentru cei bolnavi și ajutor material pentru cei săraci”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost pomenit arhimandritul Climent Haralamb, care a trecut la viața veșnică duminică, la vârsta de 102 ani.

