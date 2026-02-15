Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la viața veșnică la vârsta de 102 ani

Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puțin după miezul nopții, la vârsta de 102 ani. În luna aprilie ar fi împlinit 103 ani.

A fost pomenit la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Părintele Climent, care provine din județul Botoșani, și-a început activitatea duhovnicească la Mănăstirea Cozancea. A fost foarte apropiat de Sfinții Cleopa și Paisie”, a spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„După ce a făcut ucenicie la Cozancea (…), părintele Climent Haralamb s-a îndreptat către Mănăstirea de la Curtea de Argeș, unde a slujit aproximativ 70 de ani din cei 103 pe care i-a dăruit Dumnezeu”.

Arhimandritul făcea parte din anul 2023 din obștea Catedralei Patriarhale.

Șapte decenii de slujire

Părintele arhimandrit a fost distins, în 2023, cu Crucea Patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru cele șapte decenii de slujire la racla Sfintei Mucenițe Filofteia.

„El a fost un chip minunat de duhovnic și un slujitor cu o foarte bogată experiență. Foarte rar se întâmplă ca cineva să ajungă la o asemenea vârstă, cu atâția ani de slujire, din copilărie slujind Domnului”, a subliniat PS Timotei Prahoveanul.

„Să ne străduim, să ne smerim și să facem rugăciuni și milostenie”, îndemna arhimandritul Climent Haralamb într-un interviu pentru Trinitas TV.

Trupul părintelui Climent va fi înhumat zilele viitoare la Curtea de Argeș.

