Colindători la Reședința Patriarhală – 2025 | În imagini

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit vineri, 19 decembrie 2025, patru grupuri de colindători care au vestit Nașterea Domnului.

Părintele Patriarh a fost colindat de:

  • Grupul de colindători de la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Poiana, Jud. Dâmboviţa
  • Grupul de colindători al Parohiei Sfinţii Voievozi, Protopopiatul Urlaţi, Loc. Urlaţi, Jud. Prahova
  • Grupul de colindători preșcolari de la Grădinița Buna Vestire a Patriarhiei Române
  • Grupul catehetic al Parohiei Tronari, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

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