Colindători la Reședința Patriarhală – 2025 | În imagini

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit vineri, 19 decembrie 2025, patru grupuri de colindători care au vestit Nașterea Domnului.
Părintele Patriarh a fost colindat de:
- Grupul de colindători de la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Poiana, Jud. Dâmboviţa
- Grupul de colindători al Parohiei Sfinţii Voievozi, Protopopiatul Urlaţi, Loc. Urlaţi, Jud. Prahova
- Grupul de colindători preșcolari de la Grădinița Buna Vestire a Patriarhiei Române
- Grupul catehetic al Parohiei Tronari, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu