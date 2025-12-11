Patriarhul Daniel a hirotesit 30 de clerici: Slujirea în Biserică este o mucenicie

Patriarhul Daniel a hirotesit joi 30 de clerici în ranguri bisericești, subliniind responsabilitatea și exigențele misiunii clericale. „Este o mucenicie slujirea aceasta în Biserică, de a fi cinstit, de a fi corect și de a fi harnic”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a evidențiat în cadrul ceremoniei de la Reședința Patriarhală că în Biserica Ortodoxă promovarea nu este o distincție onorifică, ci o recunoaștere a lucrării pastorale și misionare.

„Această ridicare sau promovare este o recunoaștere a unor activități, eforturi și pregătiri deosebite pentru lucrarea din viața Bisericii. Ați fost chemați la misiune pentru că aceasta e preoția”.

Responsabilitate în plus

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că rangul primit nu aduce doar cinste, ci și o responsabilitate suplimentară.

„Acest mod de promovare sau de înaintare este și o obligație sau o responsabilitate în plus. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că se încununează capul când se pune coroană pe el și prin aceasta se cinstește tot corpul”.

Totodată, Preafericirea Sa a explicat că rangurile nu reprezintă doar o cinste pentru cleric, ci și pentru parohia în care acesta slujește.

„Cinstea oferită clericului se extinde și la comunitatea pe care o conduce. Când cineva devine iconom sau iconom stavrofor, această onoare se transferă și asupra parohiei”.

Virtuțile slujitorului Bisericii

Patriarhul Daniel a evidențiat virtuțile necesare slujitorului Bisericii: hărnicia, credința și evlavia. Totodată a atras atenția asupra ispitelor care pot afecta slujirea, între care lenea și lipsa de corectitudine față de bunurile Bisericii: „Când omul stă inactiv, pasiv, el îngroapă talentul, nu îl înmulțește”.

Preafericirea Sa a amintit exemplul Sfântului Mucenic Barnaba, pomenit în rugăciunea de hirotesie, ca model de dăruire și bună administrare.

„Acesta a folosit averea pentru misiunea Bisericii, și a mărturisit credința cu prețul vieții. A fost bun, biruitor și mucenic”.

„Vă dorim ajutorul lui Dumnezeu și vă îndemnăm să continuați activitatea cu bucurie și cu mare râvnă și zel misionar”, i-a îndemnat Părintele Patriarh Daniel pe clericii ridicați în rang.

Clericii ridicați în rang

Patriarhul României a ridicat în rang următorii clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor:

Iconom stravofor: Antonescu Cristian, Petre Florin – Ciprian, Drăgan loan-Mihai, Bâra Ciprian, Cojocaru Daniel – Constantin, Conțeanu Gabriel, Costache Iulian, Georgescu Marius – Cătălin, Gheorghe Ion – Emil, Ghinoiu Vasile – Cristian, Grigorescu Cosmin, Mărcuceanu Bogdan – Mihail, Mihai Alexandru – Vlăduț, Nenea Adrian – Ștefan, Pîtiu Mihai, Popescu Andrei, Popescu Constantin-Marian, Răducu Marius – Cristinel, Silivestru Andrei – Marian, Simion Emanuel – Petrișor, Subțirică Gheorghe, Tincu Petru, Vasile Alexandru – Puiu, Voica Bogdan – Vasile.

Iconom: Ardeleanu Ștefan, Băjănică Cosmin, Croitoru Alexandru, Dobra Laurențiu – Marian, Ichim Gheorghe.

Arhidiacon: Ierodiaconul Vornicu Macarie.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu