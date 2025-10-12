Patriarhul Daniel către românii din Ljubljana: Biserica Ortodoxă Română își împlinește datoria sfântă de a avea grijă de fiii săi

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis duminică un mesaj cu prilejul instalării Pr. Alexandru-Leonard Zaciu ca preot paroh al Parohiei Ortodoxe Române cu hramurile „Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor Români)”, „Sfânta Muceniță Agnia din Roma” și „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din Ljubljana, Slovenia.

„Parohia s-a născut prin râvna și evlavia credincioșilor mireni români, în anul 2021, declarat în Patriarhia Română Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, devenind altar al recunoștinței prin slujbele de pomenire săvârșite pentru eroii români jertfiți pe frontul de la Isonzo și înhumați la Grgar (Britof)”, amintește Patriarhul României.

„Jertfa lor rămâne piatră de temelie pentru identitatea noastră creștină strămoșească, chiar și departe de frontierele patriei.”

„Îi dorim noului preot paroh Alexandru-Leonard Zaciu să slujească cu răbdare, jertfelnicie, demnitate și responsabilitate, devenind pildă vie pentru întreaga comunitate și să cultive, împreună cu enoriașii, pacea, comuniunea și dragostea frățească, răspândind lumina Evangheliei într-o lume tot mai marcată de secularizare”, adaugă Preafericirea Sa.

Text integral:

Binecuvântare pentru noul preot al Parohiei ortodoxe române din Ljubljana

Cu bucurie duhovnicească ne îndreptăm astăzi gândul și cuvântul către binecredincioasa comunitate ortodoxă românească din Ljubljana, prilejuită de sărbătoarea solemnă a instalării Părintelui Alexandru-Leonard Zaciu ca păstor al acestei tinere parohii. Această lucrare se împlinește prin delegatul nostru, Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, care a fost încă de la început alături de compatrioții noștri din capitala Sloveniei, arătând și în acest an omagial al centenarului Patriarhiei Române, că Biserica Ortodoxă Română își împlinește datoria sfântă de a avea grijă de toți fiii săi, oriunde s-ar afla.

Parohia Ortodoxă Română din Ljubljana, întemeiată prin hotărârea Permanenței Consiliului Național Bisericesc, în data de 4 iunie 2021, a fost încredințată spre păstorire Preotului Pavel Goreanu, primind hramurile: Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor români; Sfânta Muceniță Agnia din Roma, model de curaj martiric și de mărturisire a credinței și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, far al teologiei românești și mărturisitor al Ortodoxiei în vremuri de încercare. Slujbele de pomenire săvârșite pentru eroii români în toți acești ani de Preotul Pavel Goreanu în cimitirele militare din Slovenia dovedesc că Biserica este vie acolo unde credința se împletește cu recunoștința.

Aducem mulțumire Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Ljubljana, care, prin generozitate și spirit fratern, a pus la dispoziția comunității noastre parohiale acest spațiu de slujire liturgică. Apreciem, de asemenea, sprijinul Ambasadei României în Slovenia, precum și al ambasadorilor domnul Anton Niculescu și domnul Alexandru Mihai Grădinar, în lucrarea de comemorare a eroilor și de păstrare a cultului lor.

Totodată, amintim și de ridicarea Troiței de la Miren-Kostanjevica, sfințită la 25 octombrie 2022, de Ziua Armatei Române, de Părintele Pavel Goreanu. Această troiță este semn văzut al legăturii de neclintit dintre credință și jertfa eroică a eroilor noștri. Astfel, parohia ortodoxă română din Ljubljana este, în aceleași timp, loc de rugăciune și școală a educației tinerelor generații în iubirea de Dumnezeu, de Biserică și de neam.

Îi dorim noului preot paroh Alexandru-Leonard Zaciu să slujească cu răbdare, jertfelnicie, demnitate și responsabilitate, devenind pildă vie pentru întreaga comunitate și să cultive, împreună cu enoriașii, pacea, comuniunea și dragostea frățească, răspândind lumina Evangheliei într-o lume tot mai marcată de secularizare.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să lumineze, să întărească și să ocrotească această parohie, ca ea să devină izvor de sfințenie, de iubire și de unitate. Pe toți membrii parohiei îi încredințăm Domnului nostru Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, și ocrotirii Preasfintei Sale Maici, rugătoarea și apărătoarea creștinilor, precum și mijlocirii tuturor sfinților, care se roagă neîncetat pentru mântuirea lumii.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți (2 Corinteni 13, 13)!

Cu părintească prețuire și binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

