Episcopul Macarie l-a instalat pe noul paroh din Ljubljana

Episcopul Macarie al Europei de Nord, delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, l-a instalat duminică în funcția de paroh al comunității românilor din Ljubljana, Slovenia, pe Părintele Alexandru-Leonard Zaciu.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de clerici din țară și diaspora și a explicat, în cuvântul de învățătură, Parabola Semănătorului.

Mesajul Patriarhului Daniel

La final, Părintele Costin Spiridon, Consilier Patriarhal pentru Comunități românești externe, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul acestui eveniment.

„Îi dorim noului preot paroh Alexandru-Leonard Zaciu să slujească cu răbdare, jertfelnicie, demnitate și responsabilitate, devenind pildă vie pentru întreaga comunitate și să cultive, împreună cu enoriașii, pacea, comuniunea și dragostea frățească, răspândind lumina Evangheliei într-o lume tot mai marcată de secularizare”, a transmis Patriarhul României.

Parohia din Ljubljana a fost înființată prin hotărârea Permanenței Consiliului Național Bisericesc în 4 iunie 2021 și are hramurile „Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor Români)”, „Sfânta Muceniță Agnia din Roma” și „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

Comunitatea își desfășoară activitatea liturgică într-un lăcaș de închinare pus la dispoziție de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Ljubljana, lucru pentru care Părintele Patriarh Daniel și-a exprimat recunoștința în mesajul transmis.

Recunoștință și distincții

ES Mihai Alexandru Grădinar, Ambasadorul României în Republica Slovenia, a fost distins cu „Crucea Patriarhală”, cea mai înaltă distincție din Patriarhia Română, pentru sprijinul oferit comunității românești din capitala Sloveniei.

Oficialul a participat la slujbă împreună cu soția, Andreea, și cu fetițele lor.

Au mai fost prezenți ambasadorii Georgiei, Republicii Macedonia de Nord și Muntenegrului, precum și o delegație de parlamentari români.

Părintele Pavel Goreanu, fostul paroh, și Părintele Alexandru-Leonard Zaciu, noul paroh, au mulțumit lui Dumnezeu și celor prezenți.

Ei au spus că tânăra comunitate parohială din Ljubljana duce mai departe identitatea românească pe meleagurile slovene și că memoria eroilor români căzuți în Primul Război Mondial pe câmpurile de luptă din Slovenia face parte din identitatea parohiei.

Preasfințitul Părinte Macarie a fost sprijin pentru Parohia Ljubljana încă de la începutul formării ei.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord