Patriarhii Bisericilor din Siria transmit un nou mesaj comun la 13 ani de la răpirea ierarhilor de Alep

Patriarhul Ioan al X-lea al Antiohiei și Patriarhul Ignatie Efrem al II-lea al Bisericii Siriene au transmis miercuri un nou mesaj comun referitor la răpirea, în 2013, a ierarhilor de Alep din cele două Biserici – Mitropolitul Paul Yazigi de Alep (Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient), și Mitropolitul Ioan Ibrahim de Alep (Biserica Siriană).

„Până astăzi, cazul lor – care reflectă, fără a o epuiza, tragedia umană a Orientului – rămâne o rană de nedreptate adusă adevărului crucificat pe altarul absurdității războaielor și al intereselor efemere”, transmit cei doi Întâistătători.

„Îi pomenim pe cei doi frați și părinți răpiți după întoarcerea dintr-o misiune umanitară. Îi pomenim pe acești frați și părinți care au fost și rămân un simbol al prezenței creștine în Orient, o prezență a cărei importanță este adesea invocată în mod festiv, dar fără legătură cu realitatea.”

Chemare la unitate creștină în fața adversității

În a doua parte a mesajului, patriarhii transmit o chemare la unitatea creștinilor în fața încercărilor.

„Chemarea noastră de creștini astăzi este de a fi una dincolo de apartenența confesională. Acest act de răpire dovedește că noi, creștinii, împărtășim un destin comun în acest Răsărit. Îl împărtășim, de asemenea, cu toți cei care caută milostivirea lui Dumnezeu și Îl așază pe El, iar nu pe sine, Stăpân al vieții și Izvor al îndreptățirii și al binecuvântării dumnezeiești”, scriu Patriarhii Ioan al X-lea și Ignatie Efrem al II-lea.

„În fața acestei tăceri prelungite și a faptului că, de-a lungul acestor ani, răpitorii nu și-au făcut cunoscute nici identitatea, nici scopul și intenția, în fața neputinței eforturilor de securitate în această chestiune și a tratării ei oscilante de-a lungul timpului, reafirmăm: noi, creștinii din Orient, suntem țintuiți pe crucea apartenenței noastre la acest pământ și înrădăcinați în el atâta timp cât în noi curge viață.”

„Suntem aici, sprijinindu-ne numai în Dumnezeu și în nădejdea noastră în Domnul Învierii. Suntem aici, încredințați că El, Cel Care a fost cu noi timp de două mii de ani, este cu noi și în vecii vecilor”, adaugă Întâistătătorii.

Mesajul se încheie cu Troparul Învierii Domnului ca mângâiere în fața adversităților cu care sunt confruntați creștinii de pretutindeni, dar mai ales în frământatul Orient Mijlociu.

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Foto credit: OCP (arhivă)