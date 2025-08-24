În imagini: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit la Sfântul Mormânt din Ierusalim

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim.

Evenimentul a avut loc în contextul vizitei ierarhului român în Țara Sfântă, unde, sâmbătă, a oficiat ceremonia de instalare a Protos. Ioan Meiu ca Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Din sobor au făcut parte: Înaltpreasfințitul Părinte Filumen, Arhiepiscop de Pella, delegat al Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului; Părintele Ioan Meiu, noul Superior al Așezămintelor Românești din Țara Sfântă; reprezentanți ai Misiunii Ortodoxe Ruse la Ierusalim și părinți din Frăția Sfântului Mormânt.

La slujbă a asistat și Înaltpreasfințitul Părinte Isidor, Starețul și Schevofilaxul Sfântului Mormânt.

Prezența ierarhilor și a slujitorilor din diferite Biserici Ortodoxe la Sfântul Mormânt a constituit un prilej de comuniune și mărturisire a unității de credință, dar și de întărire a legăturilor spirituale dintre Patriarhia Ierusalimului și Biserica Ortodoxă Română, prin mijlocirea Așezămintelor românești din Țara Sfântă.

Înainte de a deveni arhiereu, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a fost timp de un deceniu Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului (deschidere articol)