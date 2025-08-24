În imagini: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit la Sfântul Mormânt din Ierusalim

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim.

Evenimentul a avut loc în contextul vizitei ierarhului român în Țara Sfântă, unde, sâmbătă, a oficiat ceremonia de instalare a Protos. Ioan Meiu ca Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

PS Teofil Trotușanul, fost superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, s-a recules la Sf. Mormânt din Ierusalim duminică, 24 august 2025. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Din sobor au făcut parte: Înaltpreasfințitul Părinte Filumen, Arhiepiscop de Pella, delegat al Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului; Părintele Ioan Meiu, noul Superior al Așezămintelor Românești din Țara Sfântă; reprezentanți ai Misiunii Ortodoxe Ruse la Ierusalim și părinți din Frăția Sfântului Mormânt.

PS Teofil Trotușanul, binecuvântare din fața Sfântului Mormânt al Învierii Domnului , unde a oficiat Sf. Liturghie duminică, 24 august 2025. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

La slujbă a asistat și Înaltpreasfințitul Părinte Isidor, Starețul și Schevofilaxul Sfântului Mormânt.

PS Teofil Trotușanul și IPS Isidor, Starețul și Schevofilaxul Sfântului Mormânt. Sursa foto: PS Teofil Trotușanul

Prezența ierarhilor și a slujitorilor din diferite Biserici Ortodoxe la Sfântul Mormânt a constituit un prilej de comuniune și mărturisire a unității de credință, dar și de întărire a legăturilor spirituale dintre Patriarhia Ierusalimului și Biserica Ortodoxă Română, prin mijlocirea Așezămintelor românești din Țara Sfântă.

Protos. Ioan Meiu (stânga), noul Reprezentant al Patriarhiei Române la Ierusalim, a făcut parte din soborul slujitor. Sursa foto: PS Teofil Trotușanul

 

Înainte de a deveni arhiereu, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a fost timp de un deceniu Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Monahii din Țara Sfântă alături de PS Teofil Trotușanul, în Biserica Sfântului Mormânt. Sursa foto: PS Teofil Trotușanul

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului (deschidere articol)

