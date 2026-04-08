Învierea Domnului este bucurie veșnică și biruință întru credință și dragoste, explică PS Lucian în Pastorala de Paști

În Pastorala de Paști, Episcopul Lucian al Caransebeșului explică faptul că Învierea este împlinirea lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu pentru oameni: „Învierea Domnului este bucurie veșnică și biruință întru credință și dragoste”.

Preasfinția Sa subliniază că bucuria pascală este o experiență care unește pe oameni în iubire și comuniune, pentru că Învierea nu este doar un eveniment istoric, ci o lucrare vie, care transformă existența omului și îi dă sens.

„Sfintele Paști sunt Icoană și pregustare a bucuriei veșnice din Împărăția Cerurilor. În acest sens, o cântare din Canonul Învierii ne spune: Cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută; că S-a sculat Hristos, Bucuria cea veșnică”.

Bucuria vestită de femeile mironosițe

Episcopul Caransebeșului evidențiază exemplul femeilor mironosițe, care au devenit primele vestitoare ale bucuriei Învierii: „Să medităm la credința și dragostea femeilor mironosițe, la curajul lor în binevestirea Învierii lui Iisus, la taina întâlnirii cu Domnul Cel înviat și la biruința fricii prin puterea iubirii curate și nemăsurate”.

„Pline de credință și dragoste, sfintele femei mironosițe au alergat dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii, adică duminica, ca să ungă cu miresme Trupul Domnului Iisus. (…) Ni se descrie acest tablou, ca și noi să credem și să-L iubim pe Domnul Iisus așa cum sfintele femei mironosițe au făcut-o în vremea aceea”.

Dovedind curaj, devotament și o iubire mai puternică decât frica, „sfintele femei mironosițe nu sunt numai purtătoare de miruri, ci și purtătoare de bucurie veșnică”. Prin credința și dragostea lor, ele „au izgonit frica prin puterea iubirii curate și nemăsurate”.

Ierarhul a amintit că femeile mironosițe sunt cinstite în mod deosebit în Biserică, fiind pomenite în Săptămâna Luminată și în Duminica a treia după Paști, iar Patriarhia Română a proclamat anul 2026 drept Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Preasfințitul Părinte Lucian încheie cu un îndemn: „Sfintele femei mironosițe rămân până la sfârșitul veacurilor modele de credință, curaj și iubire, îndemnându-ne și pe noi să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, având ochii ațintiți asupra lui Iisus Hristos, asemenea acestor purtătoare de mir”.

Citește aici textul integral al pastoralei.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului