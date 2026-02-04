O parohie din Timișoara a oferit o masă caldă pentru zeci de oameni fără adăpost

Parohia Timișoara Dacia a oferit, duminică, o masă caldă pentru 60 de oameni fără adăpost din oraș, continuând, astfel, o campanie începută anul trecut.

Cu ajutorul voluntarilor și membrilor parohiei, părintele Zaharia Pereș a reușit să ajute oamenii străzii aflați în supravegherea centrelor de suport pentru situații de urgență ale Primăriei Timișoara.

„Pornind de la un bun exemplu oferit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care obișnuiește să-și serbeze ziua numelui cu oamenii nevoiași din Timișoara, am încercat și noi să fim alături de cei cu posibilități materiale reduse, ajunși în aceste centre din diferite motive familiale sau aflați în treacăt prin zona Timișoarei”.

„De aceea, fiecare zi în care putem aduce un strop de bucurie pe chipul acestor oameni este o zi de sărbătoare. Iar, dacă ne mai și gândim că prin ei stăm de multe ori la masă cu Hristos Domnul, atunci satisfacția sufletească este mult mai mare”, a spus părintele Zaharia Pereș.

Această activitate va continua săptămânal, mai ales în perioada anotimpului rece.

Foto credit: Mitropolia Banatului

