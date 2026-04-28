Parohia „Sf. Grigorie cel Mare” din Roma, în vizită la expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși din capitala Italiei

Membrii Parohiei „Sf. Grigorie cel Mare” din Roma au fost prezenți, duminică, la expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși din capitala Italiei.

Credincioșii români au admirat opere precum „Rugăciune”, „Bust de copil” și reprezentări ale „Coloanei fără Sfârșit” și ale „Mesei tăcerii”.

În continuare, românii au vizitat Muzeul „Fori Imperiali”, dedicat Imperiului Roman.

Expoziția „Constantin Brâncuși: Originile infinitului” din Capitala Italiei face parte din calendarul Anului Cultural România – Italia 2026 și se află sub Înaltul Patronaj al Președinților României și Italiei.

Este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate lui Constantin Brâncuși în Europa.

Foto credit: Episcopia Italiei

