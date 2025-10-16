Parohia „Sfânta Parascheva” din Torino și-a serbat hramul pentru al 47-lea an

Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Torino 1 și-a serbat, marți, hramul, pentru al 47-lea an consecutiv, Sfânta Liturghie fiind oficiată de un sobor de preoți și diaconi.

Potrivit Episcopiei Italiei, la slujbă a participat și Consulul General al României la Torino, Cosmin Dumitrescu și Paolo Chiavarino, reprezentantul municipalității locale.

Sărbătorirea hramului a început la sfârșitul săptămânii: mai întâi, sâmbătă, copiii și tinerii de la Școala de Cateheză au participat la un atelier culinar, pregătind prăjituri pe care le-au oferit ulterior enoriașilor prezenți la slujba de duminică.

De asemenea, copiii și adolescenții au realizat panouri tematice ilustrând viața Sfintei Parascheva, pe care le-au expus în curtea bisericii.

Flacăra ortodoxiei române, în nordul Italiei

Duminică, a fost oficiată Sfânta Liturghie, care l-a avut ca invitat special pe părintele Traian Valdman, fostul paroh al parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt”, din Milano.

Parohia „Sfânta Parascheva” din Torino a fost înființată în 1978, de un grup de români stabiliți în Italia.

Un an mai târziu, Patriarhia Română a emis decizia de înființare a parohiei, care a fost încredințată părintelui Gheorghe Vasilescu. Pe 9 iunie 1979, acesta a fost hirotonit de către Episcopul Lucian Florea de la Paris, chiar în mijlocul credincioșilor.

Foto credit: Episcopia Italiei