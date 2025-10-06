Emoție și bucurie cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt” Milano

Parohia românească „Pogorârea Duhului Sfânt” – Milano I a împlinit 50 de ani de existență, prilej de bucurie și și emoție pentru comunitatea ortodoxă din zonă, notează Episcopia Italiei.

Această ocazie deosebită a fost marcată prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Din soborul de preoți au făcut parte părintele Traian Valdman, primul paroh al comunității și vicar onorific al Episcopiei Italiei și părinte Teodor Hamdan, actualul paroh al bisericii.

În cadrul slujbei s-au înălțat rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra comunității în decursul celor cinci decenii de existență.

Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, care a luat parte la sărbătoarea comunității, a subliniat importanța parohiei pentru binele individual și al întregii lumi.

„ Într-un context dezumanizant, omul dezorientat caută să trăiască în comuniune cu ceilalți, iar parohia este un punct de reper. În parohie copiii pot deprinde discernământul inspirat din valori creștine. Dezechilibrele de care suferă lumea contemporană sunt consecința dezechilibrelor profunde care se află înrădăcinate în inima omului. Lumea este plină de creștini care se urăsc, gata să mintă, să calomnieze, de aceea avem nevoie de preoți care să fie îndrumători și învățători, care să aducă lumină în suflete”, a explicat Excelența Sa.

Scurt istoric

Povestea bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt” a început pe 9 februarie 1975, atunci când un grup de români, sub conducerea preotului Traian Valdman a hotărât înființarea unei parohii, care să fie sub jurisdicția Patriarhiei Române.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act de înființarea parohiei în ședința din 11 martie 1975.

„Patriarhia Română a luat act cu aprobare de hotărârea membrilor comunității române din Milano, consemnată în procesul verbal din 9 februarie 1975, privind înființarea Parohiei ortodoxe române în Italia, cu sediul la Milano, sub oblăduirea spirituală și canonică a Bisericii Ortodoxe Române, urmând ca aceasta să poarte hramul Pogorârea Sfântului Duh.

„Totodată, s-a aprobat ca preotul Traian Valdman să îndeplinească funcția de preot paroh al acelei Parohii, începând cu data de 1 octombrie 1975”, s-a menționat în adresa oficială din ncredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Justinian.

Punte de legătură între culturi

Sediul inițial al parohiei a fost într-o biserică catolică de pe strada Giorgio Giulini. Din anul 1996, comunitatea își desfășoară activitatea în biserica „Santa Maria della Vittoria”, pusă la dispoziție de Cardinalul Carlo Maria Martini.

În 2002 a fost instalat un iconostas românesc, sfințit de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, eveniment cu o semnificație deosebită pentru comunitatea românească din Milano.

În 2019, părintele Traian Valdman s-a retras din funcția de paroh, continuând să slujească alături de părintele Teodor Hamdan, actualul paroh.

De-a lungul timpului, parohia s-a dezvoltat ca un important centru spiritual, cultural și misionar. Aici se desfășoară activități catehetice pentru copii, funcționează corul „Ortodoxia”, iar comunitatea reprezintă un punct de referință al Ortodoxiei românești în Italia — un spațiu al comuniunii și al identității pentru românii din Milano, precum și o legătură între cultura română și cea italiană.

