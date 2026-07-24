Parohia românească din Wellingborough, Anglia, și-a sărbătorit hramul închinat Sf. Rafael și Partenie

Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough, Marea Britanie, și-a sărbătorit hramul închinat Sfinților Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche.

Sfânta Liturghie a fost oficiată duminică,19 iulie, iar ziua de pomenire a celor doi sfinți români este în data de 21 iulie. Totodată, a fost săvârșită și Taina Sfântului Maslu.

Evenimentul a reunit credincioși români din Wellingborough și din împrejurimi, care au cinstit pentru prima dată hramul de vară al comunității parohiale.

Sfinți români cinstiți în diaspora

Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie au fost viețuitori ai Mănăstirii Agapia Veche din județul Neamț și sunt pomeniți anual în 21 iulie. Canonizarea lor a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2008, împreună cu alți sfinți români din zona Neamțului.

Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough a fost înființată în anul 2025 și face parte din Protopopiatul de Midlands al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Comunitatea își desfășoară activitatea liturgică la Salem Lane, Wellingborough, Anglia. Preot paroh este părintele Dumitru Catarig.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și a Irlandei de Nord