Parohia românească din Savona a primit propriul lăcaș de cult: Un moment de mare importanță pentru comunitate

Parohia românească „Sfântul Ioan Botezătorul” din Savona, Italia, a primit propriul lăcaș de cult de la o comunitate catolică din oraș.

Actul de donație a fost semnat luni de părintele Domenico Vittorini, care a reprezentat comunitatea „Frații din Ordinul Augustinian al Liguriei”, și Părintele Constantin Filip, protopop misionar de Liguria, reprezentantul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

La momentul de o importanță deosebită a participat și părintele Gheorghe Andronic, parohul comunității încă de la înființarea din 1 Martie 2014.

„Momentul de mult timp așteptat din partea Comunității Ortodoxe Române din Savona este un eveniment istoric și de mare importanță pentru fiecare creștin din această parohie. Bucuria trăită la acest eveniment nu poate fi descrisă în cuvinte, nici înțeleasă cu mintea, ci doar cu inima de creștin”, a transmis părintele paroh.

Lăcașul de cult se află la adresa Chiesa Santa Rita, Piazza della Consolazione, Savona.

Foto credit: Episcopia Italiei