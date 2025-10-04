Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din Milano va sărbători 50 de ani de la înființare

Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din Milano sărbătorește în perioada 4-5 octombrie, împlinirea a 50 de ani de la înființare, a anunțat Episcopia Italiei.

Parohia s-a înființat în anul 1975, avându-l ca paroh pe părintele Traian Valdman, cel care a pus bazele comunității ce avea să devină, peste ani, un adevărat reper duhovnicesc, cultural și identitar pentru miile de credincioși români stabiliți la Milano și în împrejurimi.

Sărbătoarea va fi marcată, sâmbătă, prin Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei.

Duminică, 5 octombrie 2025, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Sărbătoarea, marcată prin mesaje speciale

Pe lângă momentele liturgice, va exista o sesiune dedicată mesajelor diferitelor personalități și instituții, invitate la sărbătoare.

Astfel, IPS Iosif și PS Siluan vor rosti cuvinte de învățătură, iar Excelența Sa, George Bologan, Ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta va transmite un mesaj din partea autorităților române.

Monseniorul Francesco Braschi (viceprefect și doctor al Bibliotecii Ambrosiana) va transmite un mesaj și preotul catolic Adam Kieltyk, care va da citire mesajului transmis de către Monseniorul Mario Delpini, Arhiepiscopul Mitropolit de Milano.

Un moment deosebit va fi cuvântul părintelui Traian Valdman, primul paroh și întemeietorul comunității. De asemenea, la eveniment vor fi prezenți și Monseniorul Luca Bressan, vicar episcopal pentru Cultură, Caritate, Misiune și Acțiune Socială și diaconul Roberto Pagani, responsabil al Serviciului pentru ecumenism și dialog.

La final va avea loc prezentarea unei expoziții de opere în tehnica mozaicului, realizate de către secția de Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prezentarea va fi susținută de Pr. Mihai Himcinschi și Prof. Univ. Cătălin Băluț.

Foto credit: Episcopia Italiei