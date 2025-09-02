Lectură recomandată de Episcopia Italiei: „Adolescentul în familie și în Biserică. Depășirea zonelor neîncrederii”

Episcopia Italiei recomandă pentru lectură, volumul „Adolescentul în familie și în Biserică. Depășirea zonelor neîncrederii”, scris de Protoiereul Alexei Uminski.

Autorul abordează o seamă de teme de mare importanță pentru părinți, cum ar fi perioada adolescenței din viața copilului, care se poate dovedi plină de provocări pentru familie.

Pentru a rezolva aceste probleme, însă, părinții se gândesc rareori la adolescentul lor și mai degrabă la propriile lor probleme.

„În frământările (încercările) sale noi vedem problemele noastre, nu pe ale lui și ne uităm la el prin prisma propriilor noastre dezamăgiri și speranțe. Iar, între timp, comportamentul și starea copilului se înrăutățesc, În această perioadă, mulți adolescenți se îndepărtează de Biserică”, semnalează autorul.

Întrebări și răspunsuri despre adolescență

Cum poate fi sprijinit adolescentul în această stare dificilă, cum poate fi încălzit sufletul lui astfel încât el să nu se închidă față de Dumnezeu? Poate fi el ajutat în a face o alegere corectă între creație și autodistrugere? Și, mai ales, ce simte, trecând acest hotar, un copil care se maturizează atât de greu?

Pornind de la experiența sa ca duhovnic de liceu și de la emisiunile radio cu tinerii și părinții, părintele Alexei Uminski încearcă să identifice cauzele profunde ale problemelor acestora, inclusiv părăsirea Bisericii.

Astfel, printre cauzele identificate de autor se numără:

singurătatea din Biserică;

religiozitatea tratată ca simplă formalitate;

lipsa implicării părinților în discutarea problemei dragostei și a intimității (sexualității);

problema ispitelor din spațiu virtual și reacțiile greșite ale părinților atunci când află că copiii lor s-au uitat la imagini interzise;

atitudinea greșită de tip militar a părinților (tip militar – foarte permisivi, control excesiv, dar, pe de altă parte, pentru cea mai mică abatere se aplică pedeapsă maximă) și alte atitudini greșite;

iluziile părinților legate de inocența copiilor lor; Bagatelizarea Sfintelor Taine ale Bisericii, ca simple tradiții de familie.

lipsa răspunsurilor la întrebările fundamentale ale vieții.

În partea de final a cărții este pus la dispoziție un dialog cu referire la preocupările adolescenților despre Credință, Biserică și despre Sensul vieții, întrebări care oferă răspunsuri ce pot fi de folos atât adolescenților cât și părinților lor, menționează Episcopia Italiei.

Părintele Alexei Uminski este paroh al Bisericii „Sfânta Treime” de la Moscova.

