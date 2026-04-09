Parohia Oborul Nou din București a oferit sprijin pentru peste 100 de persoane înainte de Paști

Parohia Oborul Nou din București a oferit, în Săptămâna Pătimirilor, sprijin pentru peste 100 de persoane aflate în situații vulnerabile.

Prima acțiune a avut loc marți și a fost dedicată beneficiarilor Cantinei „Sfânta Ana” și ai Asociației Diaconia – Filiala Sector 2. În cadrul proiectului „Învierea Domnului – bucuria tuturor”, au fost pregătite și distribuite pachete cu alimente de bază și produse specifice perioadei prepascalе. Beneficiarii au fost persoane din familii monoparentale, vârstnici, fără adăpost sau cu dizabilități.

Cea de-a doua acțiune s-a desfășurat miercuri, la Parohia Merii Petchii din județul Ilfov, unde slujește părintele Alexandru Ciaușu, fost cântăreț al Parohiei Oborul Nou. Cu acest prilej, au fost oferite ajutoare alimentare pentru masa de Paști.

Majoritatea beneficiarilor au fost copii proveniți din familii numeroase sau cu posibilități reduse, care, alături de părinții lor, au primit darurile din partea Parohiei Oborul Nou.

În debutul întâlnirii, părintele Alexandru Ciaușu a vorbit despre importanța milosteniei și a comuniunii în viața creștină, iar părintele Alexandru Mirel Lăudat, parohul comunității Oborul Nou, a rostit o rugăciune de binecuvântare și de mulțumire pentru toți cei implicați.

Reprezentanții parohiei au transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit prin donații sau voluntariat, subliniind că astfel de inițiative aduc alinare celor încercați și întăresc legătura dintre membrii comunității, în spiritul iubirii creștine.

Foto credit: Parohia Oborul Nou