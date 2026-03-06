Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă prezintă personalitatea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu printr-un film documentar

Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă, paraclis universitar din Capitală, invită credincioșii la proiecția unui film portret despre Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu.

Evenimentul va avea loc duminică, de la ora 11:30, în lăcașul de cult din strada Franceză, nr. 1.

Potrivit parohiei, manifestarea se înscrie în calendarul activităților Concursului Național Catehetic organizat de Patriarhia Română.

Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu

Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, cunoscută și ca Marica, a fost o personalitate feminină remarcabilă, mamă a 11 copii și soție devotată a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.

După martiriul Brâncovenilor din 15 august 1714, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu nu și-a uitat nici o clipă soțul și cei patru fii ai săi. Permanent s-a rugat pentru ei și a căutat să găsească o cale spre a-i aduce înapoi în Țara Românească.

A reușit să aducă trupul Sfântului Constantin Brâncoveanu și să îl înmormânteze la Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din București.

În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, cu cinstire în data de 16 august.

Moaștele sfintei și ale fiilor săi martiri Ștefan și Matei au fost deshumate miercuri din cripta de la Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu