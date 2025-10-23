Parohia Brâncuși din Capitală a donat pentru realizarea icoanei Sf. Ioan Rusul, ocrotitorul ei

Parohia Brâncuși din Capitală a donat pentru realizarea, în interiorul Catedralei Naționale, a icoanei în mozaic care îl reprezintă pe Sf. Ioan Rusul, ocrotitorul acestei comunități liturgice.

Părintele Paroh Costel Burlacu i-a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru „bucuria și binecuvântarea de a-l așeza pe Sfântul Ioan Rusul în salba de sfinți care împodobesc Catedrala Națională” și pentru ocazia de a contribui la pictarea lui în sfântul lăcaș.

„Având în vedere că proiectul Catedralei Naționale are o importanță deosebită pentru viața Bisericii și a societății românești, întrucât reprezintă împlinirea unui ideal istoric și spiritual al poporului, cât și un spațiu de rugăciune și comuniune care unește dimensiunea credinței cu identitatea națională, suntem cu atât mai onorați și recunoscători pentru șansa de a sprijini realizarea icoanei sfântului ocrotitor al parohiei noastre”, a mai transmis parohul.

Parohia Brâncuși, construită recent într-un cartier nou al Capitalei, este paraclis patriarhal, ceea ce înseamnă că este una dintre comunitățile liturgice bucureștene care susțin activitatea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

Pictura Catedralei Naționale este realizată în tehnica mozaicului, care are o durată mare de viață și o tradiție îndelungată în Biserică. Află cum poți dona de aici.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu