Părintele Mihai Hau, distins cu Ordinul „Sfântul Apostol Andrei” pentru patru decenii puse în slujba Bisericii

Părintele Mihai Hau, fost consilier patriarhal și director al Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, al Editurii BASILICA și al Editurii TRINITAS a fost distins, vineri, cu Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, pentru activitatea depusă în fruntea tipografiilor și editurilor Patriarhiei Române.

Distincția, acordată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a fost înmânată de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, în cadrul unei ceremonii solemne. Distincția marchează încheierea activității părintelui Mihai Hau în calitățile deținute până acum, din cauza împlinirii limitei de vârstă.

Cu această ocazie, PS Varlaam Ploieșteanul a remarcat activitatea și personalitatea părintelui Mihai Hau.

„Astăzi sărbătorim încetarea activității pentru limită de vârstă a părintelui consilier coordonator Mihai Hau, după o foarte îndelungată și foarte bogată activitate în fruntea tipografiilor și editurilor din cadrul Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române”.

„Este un moment deosebit pentru că prin personalitatea, prin dinamismul și prin bucuria pe care a răspândit-o și o răspândește mereu în jurul Sfinției Sale, părintele Mihai Hau a fost mai mult decât o prezență prietenoasă, colegială și harismatică în mijlocul nostru”, a spus PS Varlaam, înainte să dea citire Gramatei Patriarhale.

Recunoștință și emoție

La rândul său, părintele Mihai Hau s-a arătat emoționat de acest moment și de distincția primită, manifestându-și recunoștința față de Bunul Dumnezeu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru cele peste patru decenii în slujba Bisericii.

„Începând din octombrie 1984 până în 2025 sunt aproape 41 de ani și cred că am rămas cel mai longeviv membru al Administrației Patriarhiei. N‑am sperat să ajung la momentul acesta și veți vedea și dumneavoastră că timpul trece foarte repede pentru fiecare, dar, nădăjduind în mila lui Dumnezeu, sperăm mai departe să fim de folos Bisericii”.

„Doresc să vă mulțumesc pentru toată prietenia, pentru modul deosebit în care am colaborat, pentru bucuria de a fi împreună și Îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multe puteri ca să puteți duce la bun sfârșit toate sarcinile primite în slujba Bisericii și a neamului nostru românesc”, a declarat părintele Mihai Hau.

Părintele Mihai Hau a fost numit Consilier Patriarhal Onorific.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro