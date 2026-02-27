Părintele Dan Damaschin va participa la hramul unei parohii românești din Belgia, ocrotită de Sf. Cuv. Gertrude

Părintele Dan Damaschin va participa la hramul parohiei românești din Uccle, Belgia, ocrotită de Sfinți Apostoli Petru și Pavel și Sfânta Cuvioasă Gertrude.

În data de 14 martie, de la ora 18:00, părintele va oficia slujba Vecerniei și Taina Sfântului Maslu.

După Sfânta Liturghie din data de 15 martie, preotul Dan Damaschin va susține conferința cu tema: „Dumnezeu, mereu acasă”, iar Maria Coman va interpreta mai multe cântări religioase.

Sfânta Cuvioasă Gertrude

Sfânta Gertrude s-a născut probabil în Landen, regiunea Flandra, în jurul anului 626. În tinerețe, a stat departe de lume și de plăcerile acesteia.

După moartea tatălui ei, Pepin, mama sa, Itta, prințesă de Aquitania, și-a transformat palatul din Nivelles într-o mănăstire și, la sfatul Sfântului Amand, s-a dedicat lui Dumnezeu împreună cu fiica sa.

În jurul vârstei de douăzeci de ani, Gertrude a devenit stareță a mănăstirii din Nivelles. Mare ascetă, prin viața sa de rugăciune și smerenie, a fost înzestrată de Dumnezeu cu numeroase daruri duhovnicești. A trecut la viața veșnică la vârsta de 33 de ani, într-o duminică după Sfânta Liturghie.

În jurul acestei mănăstiri, orașul Nivelles s-a dezvoltat treptat, formând un oraș fortificat până în 1220.

Între 13 și 15 februarie, Biserica „Sf. Gertrude” din Nivelles a așezat spre închinare moaștele Sfintei Gertrude și ale părinților ei, sfinți de asemenea, marcând 1.400 de ani de la nașterea sfintei.

Foto credit: Facebook / Preot Dan Damaschin