Paraclisul Catedralei Naționale invită credincioșii la sărbătoarea Sfântului Apostol Filip: Liturghie arhierească

Paraclisul Catedralei Naționale invită credincioșii la sărbătoarea Sfântului Apostol Filip, cinstit în data de 14 noiembrie.

Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

Catedrala Națională a primit recent un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip oferite de Arhimandritul Antipas Skandalakis, starețul Chiliei „Sfânta Ana” din Muntele Athos.

Racla în care vor fi păstrate moaștele sfântului a fost sfințită joi de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, cu ocazia hramului Paraclisului Catedralei Naționale.

Sfântul Apostol Filip a propovăduit Evanghelia, alături de Sf. Apostol Andrei, în părțile Sciției, din care făcea parte și Dobrogea de azi.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene