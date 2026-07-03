Palatul Elisabeta își redeschide porțile pentru o nouă ediție a Expoziției Regale, în perioada 10 iulie – 6 septembrie, anunță Familia Regală a României.

Publicul va putea vizita reședința oficială din București a Familiei Regale, în cadrul unui proiect anual organizat de Asociația Casa Majestății Sale.

Expoziția va putea fi vizitată în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică, între orele 10:00–13:00 și 14:00–17:00, oferind prilejul de a descoperi spații reprezentative ale palatului și obiecte care ilustrează istoria și tradițiile Casei Regale.

Traseul expozițional include Salonul Mihai I, Galeria de Artă Contemporană, Salonul Carol I și Elisabeta, Salonul Alb, Sala Regilor, Holul de Marmură și Sufrageria Mare.

Ediție aniversară la Palatul Elisabeta

Ediția din acest an este dedicată aniversării a 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a statului român modern. Cu acest prilej, va fi prezentată o expoziție fotografică realizată de Agerpres, care urmărește, prin imagini de arhivă și contemporane, prezența Familiei Regale în viața publică a României.

În parteneriat cu Monetăria Statului, va fi expusă medalia aniversară „Coroana Română, 160 de ani”, care reunește efigiile celor patru monarhi ai României și ale Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române. Publicul va putea vedea și panoul lansării medaliei, semnat de Custodele Coroanei și de Alteța Sa Regală Principele Radu.

Expoziția reunește numeroase piese de patrimoniu, între care uniformele militare ale Regelui Mihai I, costume populare din colecția Reginei Maria și a Reginei-Mamă Elena, ordine și decorații regale, portrete ale suveranilor României și lucrări din Colecția Regală de Artă Contemporană.

În cadrul unui proiect realizat împreună cu Romfilatelia este prezentat și panoul dedicat Dinastiei Regale a României, semnat în luna mai de Custodele Coroanei și de Principele Radu. Totodată, în zilele de sâmbătă și duminică, grădina Palatului Elisabeta va găzdui două automobile de epocă, expuse cu sprijinul Retromobil Club România.

Tariful de vizitare este de 20 de lei pentru copii, studenți și pensionari și de 40 de lei pentru adulți.

Foto credit: Familia Regală a României