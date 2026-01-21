Episcopia Caransebeșului construiește la Oțelul Roșu un centru de sprijin pentru copii

Episcopia Caransebeșului a turnat fundația Centrului Multifuncțional „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin.

În cele trei luni de la demararea proiectului, a fost îndepărtat stratul vegetal, au fost turnate fundațiile continue, s-a montat armătura în grinzile de fundare și a fost finalizată armarea plăcii de pardoseală, anunță reprezentanții eparhiei.

Prin activități sportive, culturale și educaționale, centrul, cu o suprafață de 788 metri pătrați, va sprijini 260 de copii vulnerabili din Oțelu Roșu și localitățile învecinate, aflați în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar.

Scopul proiectului este reducerea riscului de abandon școlar și excluziune socială, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și creșterea participării la educație și activități comunitare, precum și consolidarea rețelei de sprijin comunitar.

Construcția centrului, în valoare totală de aproape 12 milioane de lei, este finanțată de la Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Codul MySMIS este 334864, iar proiectul este implementat în perioada octombrie 2025–septembrie 2029.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului