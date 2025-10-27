Oradea a fost aleasă Capitala Tineretului din România pentru anul 2027

Oradea a fost desemnată Capitala Tineretului din România 2027, în cadrul Summitului Tinerilor X – „Încotro?”, eveniment ce a avut loc în perioada 22-26 octombrie la Vaslui, actuala Capitală a Tineretului din România 2025, potrivit Agerpres.

Proiectul câștigător – intitulat „Oradea O’Clock” – are ca temă centrală ideea unui oraș care funcționează asemenea unui ceas, în care tinerii dau ritmul și pun în mișcare mecanismul comunității.

Programul propune un parteneriat real între administrație, mediul educațional, organizațiile de tineret, sectorul privat și zona culturală.

Colaborare între generații

Primarul orașului, Florin Birta, a subliniat că titlul confirmă deschiderea Oradiei spre implicarea civică a tinerilor:

„Prin implicarea constantă a organizațiilor de tineret, a elevilor și studenților activi, administrația locală a înțeles tot mai clar nevoia de politici și programe de, cu și pentru tineri”.

Directorul executiv Visit Oradea, Alex Chira, a felicitat echipa tânără din spatele proiectului, evidențiind contribuția unor tineri precum Bogdan Avram și Ștefan Matei, președintele Consiliului Județean al Elevilor Bihor:

„Oradea devine acum o scenă deschisă pentru idei, inițiativă și colaborare între generații”.

Activități dedicate tinerilor

Proiectul propune mai multe inițiative dedicate tinerilor, precum programe de formare profesională, platforme digitale pentru stagii de practică, proiecte de inovație tehnologică, evenimente ecologice, campanii pentru sănătatea mintală și acțiuni de voluntariat.

De asemenea, sunt prevăzute centre de tineret în cartiere și festivaluri urbane care vor sprijini implicarea și dezvoltarea comunității tinere din Oradea.

„Capitala Tineretului din România” este un progam coordonat de Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR). În prezent, titlul este deținut de Vaslui, iar în 2026 va fi preluat de Alba Iulia.

Mai multe detalii despre acest program sunt disponibile aici

Foto credit: Facebook / Visit Oradea