Bistrița, Deva și Oradea concurează pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2027

Bistrița, Deva și Oradea sunt cele trei orașe finaliste în competiția pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2027, program național care încurajează implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităților locale.

În etapa finală, cele trei orașe își vor prezenta programele de candidatură în fața juriului, iar orașul câștigător va fi anunțat în cadrul Summitului Tinerilor X – „Încotro?”, eveniment ce va avea loc în perioada 22-26 octombrie la Vaslui, actuala Capitală a Tineretului din România 2025.

Orașul care va obține titlul va deține timp de un an statutul de Capitală a Tineretului din România și va primi un premiu în valoare de 50.000 de euro pentru implementarea programului de tineret urban propus.

Anul viitor, titlul va fi deținut de municipiul Alba Iulia, care va implementa programul de tineret ales în ediția precedentă a competiției.

Ce este „Capitala Tineretului din România”

„Capitala Tineretului din România” este cel mai amplu program național dedicat tinerilor, menit să dezvolte ecosisteme de tineret urbane și să încurajeze cooperarea dintre autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și mediul privat.

Prin proiectele propuse, programul îi pune pe tineri în centrul procesului de dezvoltare comunitară, oferindu-le șansa de a contribui direct la transformarea orașelor lor.

Programul este coordonat de Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).

Un program cu impact național

De la lansarea programului în 2016, „Capitala Tineretului din România” a generat peste 1.200 de proiecte și evenimente, cu implicarea a peste 1.500 de voluntari din 8 orașe Capitale ale Tineretului din România.

Prin fiecare ediție, inițiativa contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților locale, la creșterea participării civice și la formarea unei rețele naționale de tineri activi și responsabili.

