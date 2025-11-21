Opera Sfântului Dumitru Stăniloae, evocată de ambasadorul George Bologan la Vatican

Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta, George Bologan, a susținut miercuri o conferință la Vatican în cadrul căreia a vorbit despre teologia și tradiția isihastă românească, cu accent pe opera Sfântului Dumitru Stăniloae.

În cadrul conferinței organizate de Asociația „Carità politica”, ambasadorul George Bologan a prezentat spiritualitatea ortodoxă românească drept o sinteză unică între tradiția ascetico-mistică a Răsăritului și sensibilitatea culturală a unui popor de limbă latină.

Diplomatul român a susținut o expunere amplă despre isihasm, teologia îndumnezeirii și rolul central al rugăciunii inimii în viața duhovnicească.

Un loc important în prelegere l-a ocupat opera Sfântului Dumitru Stăniloae, prezentat ca unul dintre cei mai profunzi teologi ai secolului XX și drept un reper pentru înțelegerea modului în care Ortodoxia românească propune omului de astăzi un drum de restaurare interioară.

„Reînnoirea omului interior este o soluție într-o lume cuprinsă de tristețe, dezolare și masacre”, a subliniat Excelența Sa.

La eveniment au participat ambasadoarea Regatului Maroc pe lângă Sfântul Scaun și cardinalul Claudio Gugerotti, prefectul Dicasterului pentru Bisericile Răsăritene, care au salutat deschiderea spre dialog și aprofundarea tradițiilor creștine răsăritene.

Foto credit: Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta