Oana Moșoiu: Ca adulți este greșit să blamăm o generaţie de copii pe care noi i-am născut, îi creștem și îi modelăm

Oana Moșoiu, lector universitar, trainer, formator şi consultant în educaţie spune că este o eroare ca adulții să blameze tinerii pe care chiar ei i-au crescut și format.

„Da, este greşit ca adulţi să blamăm o întreagă generaţie de copii pe care noi i-am născut, noi îi creştem, îi modelăm şi ne punem speranţele în ei. Ar trebui să fim un pic mai blânzi, să fim pur şi simplu cu ei şi pentru ei, aşa cum am fost şi eu astăzi, să le ofer o perspectivă şi să-şi ia fiecare cât poate din aceste sfaturi”, a menționat trainerul.

Într-un interviu acordat Ziarului Lumina, Oana Moșoiu afirmă că fiecare generație are caracteristicile sale, dar asta nu înseamnă că nu trece prin etapele prin care au trecut cei dinaintea sa.

„Toţi am avut un conflict gene­raţional cu părinţii, cu profesorii, cu adulţii, şi, la rândul nostru, toţi am primit cândva această predicţie, că vom fi o generaţie ratată. Şi nu ne-am ratat. Şi chiar dacă mai ratăm, fiecare are dreptul să rateze, putem să şi învăţăm câte ceva din eşecuri”.

„E important să ne informăm, să ştim că fiecare generaţie are nişte caracteristici şi să avem încredere că fiecare generaţie îşi va găsi calea sa cu resursele potrivite, obiectivele, proiectele mai mari sau mai mici. Dar nu ne putem opune”, a explicat specialista în educație.

Tinerii sunt mai pregătiți decât credem

Oana Moșoiu avertizează că lumea de astăzi este mult mai provocatoare decât în trecut, dar tinerii sunt mult mai relaxați decât adulții în fața acestei situații.

„Societatea este mult mai provocatoare de această lume numită vuca (volatilă, nesigură, complexă și ambiguă), dar eu cred că sentimentul că lumea se destramă e tot un sentiment al adulților, pentru că ea se destramă față de lumea pe care am trăit-o noi cultural, social, tehnologic, în perioada noastră de formare ca adulți ce suntem astăzi”.

„Uneori le inducem spaimele noastre, când ei, de fapt, sunt mult mai relaxați, pentru că au intrat în dinamica lumii încă din primii ani de viață, s-au născut cu această tehnologie”, a subliniat Oana Moșoiu.

Relaționarea este cheia

Lectorul universitar a adăugat că pentru o relaționare bună cu tinerii este nevoie de deschidere.

„Totuşi, în ceea ce priveşte tehnologia, şi noi, adulţii, stăm şi scrollăm pe internet, doar că nu consumăm acelaşi tip de conţinut: noi urmărim postările politice, ei se uită la entertainment. Însă dacă arătăm curiozitate faţă de universul lor, îi facem să vină către adulţi şi să ne întrebe, de exemplu, dacă ce a spus X-ulescu pe TikTok este adevărat. Ne caută pentru a ne afla părerea…”, a concluzionat specialista.

Oana Moșoiu a participat la conferințele „Tineri în Dialog” din cadrul Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din Moldova, eveniment organizat de Arhiepiscopia Iaşilor în luna august.

Foto credit: Ziarul Lumina