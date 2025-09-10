O parohie gălățeană a oferit ghiozdane cu rechizite elevilor din comunitate cu ocazia hramului

Parohia „Sf. Ana” din municipiul Galaţi a oferit marți 25 de ghiozdane cu rechizite tinerilor din comunitate cu ocazia hramului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți condus de protoiereul de Galaţi, preotul Valentin Rădoi. La slujbă au fost prezenți tinerii şi copiii participanţi la programele catehetice ale biserici.

La predică, Înaltpreasfinția Părinte Casian a apreciat activităţile admnistrativ-gospodăreşti şi educaţionale desfăşurate în această parohie.

Având în vedere că în proxima vecinătate a Bisericii „Sf. Ana” din Galaţi se află şapte unităţi şcolare, multe dintre programele catehetice şi educaţionale desfăşurate de această biserică sunt dedicate copiilor și elevilor.

Pe tot parcursul verii parohia a desfășurat activităţi educative şi recreative în cadrul unei „Şcoli de vară” pentru 60 de copii.

La finalul slujbei, Arhiepiscopul Casian a binecuvântat lucrările recente la altarul exterior al parohiei.

În această perioada, Arhiepiscopia Dunării de Jos a derulat Programul „Hristos în școală” prin care a oferit ghiozdane cu rechizite la peste 3.300 de elevi din eparhie.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos