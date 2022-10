Nume mari ale teologiei academice din toată lumea semnează texte într-un un volum dedicat Patriarhului României

În cadrul ședinței Sfântului Sinod întrunit săptămâna trecută la București, Pr. conf. Sorin Șelaru a prezentat un volum teologic în format festschrift (colecție omagială de scrieri) realizat în onoarea Patriarhului României, Preafericitul Părinte Daniel.

După prezentare, fiecare membru al Sfântului Sinod a primit în dar de la Patriarhul României acest volum, intitulat „Holding fast to the Mystery of Faith. Festschrift for Patriarch Daniel of the Romanian Orthodox Church” („Păstrând cu fermitate Taina Credinței. Omagiu pentru Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române”).

Volumul a fost publicat anul acesta în Germania, la prestigioasa editură Brill, fiind editat de Pr. Prof. Sorin Șelaru și de Dl. Prof. Daniel Munteanu, ca semn de prețuire și de recunoștință față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care le-a fost profesor la Facultatea de Teologie din Iași.

Însumând 531 de pagini, volumul conține contribuții științifice ale unor mari personalități din lumea teologică mondială, care au cunoscut și care apreciază în mod deosebit teologia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care, și înainte de a fi chemat la slujirea pastorală în Biserică, a fost teolog și profesor de teologie.

Nume mari ale teologiei academice și eclesiale mondiale, precum Jürgen Moltmann, Hilarion Alfeyev, Andrew Louth, John McGuckin, Hierotheos Vlachos, Job Getcha, Joseph Doré, Markus Vogt, Ingeborg Gabriel, Hervé Legrand, Georgios Martzelos, Peter Bouteneff, Theresia Hainthaler, Torstein Tollefsen, Alberto Melloni, Pierre Gisel, Emmanuel Clapsis etc. semnează cele 31 de studii cuprinse în volum în limbile engleză, germană și franceză.

Bio-bibliografia Patriarhului Daniel publicată în volum este prezentată de Arhimandritul Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, și de Preotul Ion Dragomir, consilier patriarhal. Fotograful Luigi Ivanciu, de la Ziarul Lumina, este autorul imaginilor care ilustrează volumul.

Volumul poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Brill sau de pe Amazon.

Pr. conf. Sorin Șelaru și prof. dr. Daniel Munteanu, coordonatorii volumului, au fost distinși vineri cu Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu