Numai cu ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului și al sfinților ne putem simți persoane libere: PS Varlaam Ploieșteanul

Numai cu ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului și al sfinților ne putem simți persoane libere, care ne punem viața în mâinile lui Dumnezeu cel atotputernic și sub umbrirea omoforului Maicii Domnului”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, vineri seară, la Catedrala Patriarhală.

Ierarhul a oficiat Denia Acatistului Bunei Vestiri și a vorbit despre nevoia creștinilor de a se abandona cu încredere în mâinile lui Dumnezeu și ale Maicii Domnului, apărătoarea lor de toate amenințările și valurile istoriei.

„Sărbătoarea de astăzi, a Acatistului Bunei Vestiri, ne îndeamnă ca fiecare dintre noi să ne punem nădejdea în primul rând în Dumnezeu cel atotputernic, în Maica Domnului, Născătoarea de Dumnezeu, în puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului și în ajutorul sfinților îngeri și al sfinților și sfintelor Bisericii noastre”, a subliniat ierarhul.

Nevoia de a ne pune sub protecție divină, mereu actuală

Preasfinția Sa a vorbit despre Primul Asediu al Constantinopolului, când printr-o minune a fost distrusă flota asediatorilor, moment urmat de cântarea pentru prima dată a Acatistului Bunei Vestiri în cinstea Maicii Domnului, ocrotitoarea cetății.

Nevoia de a cere ajutorul lui Dumnezeu este la fel de actuală în ziua de azi, a spus părintele episcop vicar patriarhal.

„Este de mare importanță mai ales în vremea noastră, când întreaga umanitate se află sub asediul războaielor și chiar al pericolului de a se degrada totul într-un război global sau chiar în unul nuclear într-o lume asediată de frică, de tot felul de spaime, de crize economice, de lipsă de alimente și așa mai departe”, a spus ierarhul.

„Și, chiar dacă noi nu ne confruntăm direct, presiunea aceasta se simte în sufletele și în mințile noastre.”

Conducătorii români au cinstit protecția sfinților

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a amintit că și marii eroi ai națiunii române i-au luat pe sfinți ca apărători și sprijinitori în fața amenințărilor cu care se confruntau statele românești medievale.

„Și în cronicile noastre românești se păstrează multe mărturii ale boierilor, ale ostașilor din armatele Moldovei și Țării Românești, care au văzut că alături de armata lor au luptat fie Sfântul Gheorghe, Marele Purtător de Biruință, fie Sfântul Mare Mucenic Mina sau Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa a amintit că Sfântul Ștefan cel Mare a construit mai multe biserici în cinstea sfinților militari, în cinstea Maicii Domnului și a Sfintei Cruci.

Un moment astral al istoriei noastre

În acest sens, ca recunoștință pentru un eveniment astral al națiunii române, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a amintit că vineri s-au împlinit 108 ani de la unirea Basarabiei cu România, când Sfatul Țării, din care făceau parte mulți teologi și o preoteasă, Elena Alistar, majoritatea având ca duhovnic pe Sfântul Dionisie Erhan, a votat pentru unirea cu o Românie care era în mare parte ocupată de Puterile Centrale.

Aceasta arată că „Unirea din 1918 n-a fost o simplă lucrare omenească”, a subliniat episcopul vicar patriarhal.

„Savanți din domeniul istoriei recunosc că anul 1918 a fost anul milostivirii lui Dumnezeu pentru poporul român, toate provinciile locuite de români fiind strânse laolaltă în hotarele aceleiași patrii.”

Duminică, Biserica o cinstește pe Sf. Cuv. Maria Egipteanca, ei fiindu-i dedicată Duminica a cincea din Postul Mare.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu