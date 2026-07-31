Noua platformă digitală a CNAS nu elimină serviciile medicului de familie, dar îmbunătățește experiența pacientului

Platforma „e-Sănătatea Mea”, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), va deveni accesibilă din data de 1 septembrie 2026, promițând să reunească în același loc principalele servicii medicale electronice.

Va funcționa ca un „portofel digital de sănătate”, oferind acces securizat la documentele și istoricul medical al fiecărui asigurat, au transmis reprezentanții instituției la o dezbatere organizată joi de Bucharest Center for Economy & Society (CES Bucharest).

Acces simplificat la servicii de sănătate

Rețetele, biletele de trimitere și alte acte medicale vor putea fi emise și stocate în format electronic pe platformă, fiind disponibile permanent în contul pacientului.

Pacientul va putea decide cine îi poate consulta informațiile medicale și la ce nivel de acces, oferind permisiuni diferitelor categorii de personal medical atunci când este necesar. De asemenea, pacientul va putea să-și scaneze și să-și încarce analizele și documentele medicale mai vechi.

Autoritățile estimează că digitalizarea va reduce timpul petrecut la ghișee, va simplifica relația pacienților cu sistemul medical și va oferi un acces mai rapid la istoricul medical în orice loc aceștia vor beneficia de servicii medicale.

O perioadă de tranziție

Reprezentanții organizațiilor de pacienți au salutat digitalizarea, însă au subliniat realitatea din mediul rural. Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), a spus la eveniment că tehnologia trebuie să completeze, nu să elimine căile tradiționale.

Reprezentanții CNAS au oferit asigurări că, pentru o perioadă nedefinită de timp, pacienții care nu vor sau nu pot să-și creeze cont pe platforma „e-Sănătatea mea” nu vor pierde accesul la serviciile medicale. Serviciile oferite prin noua platformă vor putea fi accesate în continuare și prin intermediul medicului de familie.

Acces cu noua carte de identitate sau vechiul card de sănătate

Accesul în platformă va fi posibil printr-un cont securizat, autentificarea urmând să se facă folosind una dintre metodele de identificare electronică acceptate:

cu cartea electronică de identitate (buletinul cu cip);

cu cardul național de sănătate;

cu alte mijloace de identificare electronică care pot fi puse la dispoziție de CNAS.

Vechiul card electronic de sănătate și noul buletin cu cip vor funcționa în paralel. Noul buletin aduce viteze superioare de citire în cabinetele medicale și un nivel de securitate cibernetică sporit.

Cum îți faci cont pe „e-Sănătatea mea”

Pentru a utiliza platforma „e-Sănătatea Mea”, pacienții vor avea la dispoziție două variante de autentificare:

crearea unui cont cu nume de utilizator și parolă;

autentificarea prin ROeID, sistemul național de identitate digitală, după instalarea aplicației cu același nume pe telefon și activarea ei.

Dacă alegi autentificarea cu ROeID

Utilizatorii care aleg ROeID trebuie să își creeze în prealabil identitatea digitală prin aplicația mobilă, folosind cartea de identitate și verificarea biometrică (selfie și scurtă înregistrare video).

Contul din aplicația ROeID va putea apoi fi folosit pentru autentificarea în numeroase platforme digitale ale instituțiilor publice, nu numai în „e-Sănătatea Mea”.

Ce informații vor vedea pacienții

Odată autentificați, utilizatorii vor avea acces la propriul dosar medical electronic și la documentele generate în relația cu sistemul public de sănătate. Printre informațiile disponibile se vor regăsi:

istoricul consultațiilor și al serviciilor medicale decontate;

rețetele electronice;

biletele de trimitere;

scrisorile medicale;

concediile medicale;

rezultatele investigațiilor disponibile în sistem;

informații despre tratamentele și dispozitivele medicale de care au beneficiat.

Programări online la medic

Una dintre cele mai importante funcționalități este introducerea, prin intermediul platformei, a unui portal național de programări, prin care pacienții vor putea solicita consultații fără a mai telefona sau merge personal la unitățile medicale.

În primele luni, sistemul nu va bloca programarea dacă nu ai încă biletul încărcat. Dar ulterior programarea se va face strict pe baza biletului de trimitere încărcat în sistem, după încarcare, sistemul urmând să se blocheze automat, pentru a preveni programările multiple la specialiști diferiți cu același bilet.

În prima etapă, programările vor putea fi făcute doar pentru ambulatoriile și furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CNAS, urmând ca sistemul să fie extins pe măsura integrării tuturor unităților medicale.

Scrisorile medicale vor fi disponibile pe platformă

Răspunzând la îngrijorările medicilor de familie, Horațiu Moldovan, Președintele CNAS, a făcut precizări suplimentare legate de scrisoarea medicală: consultația din ambulatoriu sau spital nu va mai putea fi închisă în calculator de către medicul specialist dacă acesta nu bifează eliberarea scrisorii medicale.

Astfel, medicul de familie va putea vedea scrisoarea direct în sistem, fără ca pacientul să mai fie nevoit să transporte fizic hârtia de la un cabinet la altul.

Surse: Curs de Guvernare; Libertatea; Digi24; TVR Info

Foto credit: Magnific