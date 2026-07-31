Episcopul Benedict, îndemn la început de post: Să lăsăm pentru o vreme zgomotul lumii

„Să lăsăm pentru o vreme zgomotul lumii exterioare, să dăm formă puterii comuniunii și să mărturisim bucuria credinței noastre ortodoxe”, transmite Episcopul Benedict al Sălajului într-un mesaj la început de post.

„Suntem chemați toți, preoți, monahi și credincioși, să dăm un plus de consistență vieții noastre și, împreună, să ne ajutăm unii pe alții să creștem duhovnicește în mijlocul comunității de care aparținem”, adaugă Preasfinția Sa.

Pelerinaj spiritual

Ierarhul amintește la începutul mesajului său că „Postul Adormirii Maicii Domnului este un răstimp favorabil primenirii sufletești”, iar la final asemuiește parcurgerea acestei perioade cu un pelerinaj spre interior: „Să pornim la drum cu curaj și inimă curată”, îndeamnă părintele episcop.

De altfel, în Episcopia Sălajului, postul se va încheia cu un pelerinaj pedestru denumit Calea Precistii și dedicat Maicii Domnului, ocrotitoarea familiilor, a copiilor și a tinerilor.

Pelerinajul a fost instituit anul trecut și are loc anual în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, de la Sânpetru Almașului la Mănăstirea Strâmba, jud. Sălaj, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Dulcea Sărutare”, pictată de preotul Luca din Iclod, pictorul icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea clujeană Nicula.

„Vă îndemnăm să ne fiți alături și să parcurgem împreună, de la mic la mare, acest drum al credinței pentru mai binele vieții noastre cotidiene”, transmite ierarhul.

Rugăciuni și meditații despre exemplul femeilor sfinte

Părintele Episcop Benedict le recomandă credincioșilor participarea la slujbe și intonarea de cântece religioase dedicate Maicii Domnului și anunță că în toate bisericile și mănăstirile din eparhie se va oficia în fiecare seară Paraclisul Maicii Domnului, urmat de câte o meditație dedicată uneia dintre sfintele femei române canonizate anul trecut.

Ierarhul își încheie mesajul cu binecuvântări pentru toate generațiile din care sunt formate familiile – copii, tineri și vârstnici.

Foto credit: Episcopia Sălajului