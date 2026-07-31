Pregătirea pentru viața de familie, tema Taberei Internaționale de la Oașa 2026

„Pregătirea pentru viața de familie” a fost tema Taberei Internaționale de la Oașa, care a reunit, peste 180 de tineri români din țară și diaspora în perioada 17-27 iulie 2026. Tema a fost aleasă în contextul Anului omagial 2026 în Patriarhia Română, dedicat pastorației familiei creștine.

La Mănăstirea Oașa din județul Alba, familia nu a fost doar temă de discuție, ci și experiență comunitară trăită prin rugăciune, muncă și împrietenire.

Astfel, timp de zece zile, tinerii au intrat în ritmul vieții mănăstirești prin participarea zilnică la Sfânta Liturghie, la activitățile gospodărești (ascultări), la repetițiile de muzică psaltică, la ateliere de cunoaștere, conferințe, dialoguri duhovnicești, seri culturale și activități recreative.

Prelegeri și dialoguri duhovnicești

Programul duhovnicesc al taberei a fost susținut de invitați care au abordat tema familiei din perspective complementare. Părintele Dan Suciu, din Statele Unite ale Americii, a deschis seria conferințelor prin tema „Taina Cununiei – înnoirea iubirii paradisiace dăruite lui Adam și Eva în creație”, prezentând căsătoria ca pe o chemare la comuniune și la redescoperirea iubirii care își are izvorul în Dumnezeu.

Arhim. Iustin Miron, fondatorul Mănăstirii Oașa și actualul stareț al mănăstirii clujene Nicula, și ierom. Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa au susținut conferința „Tâlcuirea Noului Testament”, oferind tinerilor sfaturi pentru a-și orienta alegerile, relațiile și pregătirea pentru viața de familie în contextul provocărilor lumii contemporane.

Părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a susținut conferința „Cunoașterea și asumarea propriei firi, bărbătești sau femeiești, în vederea căsătoriei”, în care a subliniat importanța asumării identității personale, a complementarității dintre bărbat și femeie și a responsabilității în construirea unei familii trainice.

Iar Diac. dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca, a prezentat două modele luminoase de soții și mame creștine: Sfânta Maria Brâncoveanu și Sfânta Anastasia Șaguna.

Alte momente deosebite ale taberei au fost întâlnirile cu ierarhi. Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a numit familia „biserica cea mică”, în care omul învață comuniunea, iar Episcopul Siluan al Italiei a dialogat cu tinerii despre provocările familiei în lumea contemporană, accentuând necesitatea unei relații vii cu Hristos.

Alte activități

Activitățile au inclus drumeții montane, activități culturale și seri tematice organizate de participanți. Seara dedicată talentelor a oferit tinerilor posibilitatea de a împărtăși cântece, poezii, tradiții și experiențe din comunitățile pe care le reprezintă, transformând diversitatea locurilor de proveniență într-o adevărată sărbătoare a unității românești.

Tabăra s-a încheiat cu sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitorul Mănăstirii Oașa.

Lecție de comuniune

„Mărturiile participanților confirmă faptul că Tabăra Internațională Oașa rămâne un spațiu privilegiat de întâlnire pentru tinerii români din diaspora și din țară, un loc în care credința, prietenia și dragostea față de valorile românești se transformă într-o experiență vie”, transmite prof. Carmen Jinariu, coordonatorul voluntarilor din cadrul Taberei Internaționale de la Oașa.

Profesoara a cules mărturii de la participanți.

„La Oașa, tinerii nu au primit doar răspunsuri despre familie, ci au descoperit că familia începe prin a învăța să trăiești împreună cu Dumnezeu și cu ceilalți”, spune ea.

Mărturii de la participanți

„Aici înveți atât sufletește, cât și practic, prin ascultări, prin întâlnirile cu oamenii și prin viața comunitară. Tabăra Oașa este un loc, reprezentat de zeci de suflete, sute de povești, dar o singură trăire: în Dumnezeu”, a transmis Anton Pascu din Suedia.

„Nu am stat decât cinci zile, dar Oașa m-a surprins în cel mai frumos mod. Slujbele, ascultările, prieteniile și serile petrecute lângă lac mi-au arătat un loc în care rugăciunea, liniștea și bucuria de a fi împreună se împletesc firesc. Oașa este un loc pe care merită să-l descoperi”, a spus Sofia Bujor, care a venit în tabără tocmai din Canada.

Adora Păun, participantă din SUA, a declarat: „Mi-a plăcut faptul că există un echilibru între ascultare, conferințe, prietenii, drumeții și timpul petrecut împreună. Cred că taberele de la Oașa sunt una dintre cele mai frumoase modalități de a lega prietenii adevărate”.

„Fiind în diaspora de ani buni, la Oașa întâlnesc o dinamică a vieții creștine pe care o pot folosi în viața de zi cu zi”, a transmis Victor Vîlceanu, tânăr român din Germania.

Cristina Calotă, din Emiratele Arabe Unite, declară că tabăra a ajutat-o să fie mult mai aproape de Dumnezeu. „Abia aștept să revin la următoarea ediție”, a spus ea.

„O astfel de experiență nu o poți înțelege decât trăind-o. Am plecat de acolo mai bun și mai pregătit pentru tot ce urmează”, a spus basarabeanul Ion Prichici.

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Sursa foto: Arhiepiscopia Alba Iuliei