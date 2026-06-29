Noi ghiduri catehetice vor sprijini educația religioasă a copiilor români din diaspora, prin proiectul „Vestea cea bună”, desfășurat în cadrul Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Inițiat în urmă cu doi ani, demersul este coordonat de părintele Emanuel Nuțu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, și de preoteasa Cristina Benga.

Primul volum al colecției, publicat în limba română și în germană, poartă titlul „Întruparea Domnului și înălțarea omului” și este dedicat catehezelor la Duminicile Octoihului.

Colecția este concepută pentru întregul an bisericesc și va cuprinde trei volume tematice, fiecare realizat pentru grupele de vârstă 4-7 ani și 8-12 ani, pentru explicarea Evangheliei pe înțelesul copiilor.

Evanghelia pe înțelesul copiilor

Preoteasa Cristina Benga a explicat că inițiativa a pornit din dorința de a răspunde nevoilor comunităților românești din diaspora și de a-i ajuta pe copii să descopere credința ortodoxă.

„Avem nevoie de o școală catehetică care să promoveze aceste principii și prin care noi să-i ajutăm pe copii să se apropie de Hristos și, în primul rând, să înțeleagă care sunt valorile noastre strămoșești”, a declarat Cristina Benga pentru Trinitas TV.

Potrivit coordonatoarei, ghidurile au fost gândite ca „o Liturghie după Sfânta Liturghie”, în care Evanghelia citită în biserică este prezentată într-un limbaj accesibil fiecărei categorii de vârstă.

„Încercăm să concretizăm, printr-o metodă narativă, mesajul Domnului Iisus Hristos, astfel încât să ajungă și la sufletele copiilor”.

Un sprijin pentru școlile parohiale și familii

Părintele Emanuel Nuțu a subliniat că întreaga lucrare este rezultatul colaborării voluntare dintre preoți, preotese și profesori de religie.

„Ceea ce este deosebit la acest proiect este faptul că se bazează aproape în întregime pe munca voluntară a membrilor grupului. Fiecare și-a pus în slujba Bisericii timpul, experiența și competențele profesionale”.

Părintele consilier a amintit că proiectul a început cu o foaie catehetică săptămânală, transmisă parohiilor pentru explicarea Evangheliei duminicale, experiență care a condus la elaborarea actualelor ghiduri.

„Cartea aceasta este un parcurs catehetic coerent care traduce Evangheliile duminicale pe înțelesul copiilor și oferă explicații, activități și exerciții prin care cei mici pot descoperi frumusețea credinței ortodoxe”, a spus preotul.

Părintele Emanuel Nuțu a explicat că ediția în limba germană răspunde nevoilor familiilor mixte și copiilor care nu mai stăpânesc suficient limba română.

Materiale pentru cateheza copiilor

Cristina Benga a explicat că fiecare lecție cuprinde textul adaptat al Evangheliei, întrebări de verificare, explicații de vocabular, exerciții, jocuri, activități și momente de reflecție, astfel încât învățarea să fie una activă.

„Creăm acest univers în care copilul să se simtă bine și să crească totodată cu această bucurie și cu această nevoie de a investiga mai departe ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție: iubirea Sa”.

Volumul este completat de ilustrațiile realizate de Corina Petre, iar icoanele care însoțesc catehezele au fost puse la dispoziție de pictorii Ioan Popa și Elena Murariu, contribuind la înțelegerea mesajului evanghelic.

Coordonatorii proiectului au subliniat că ghidurile pot fi folosite nu doar în școlile parohiale, ci și în familie, oferind părinților și bunicilor un instrument accesibil pentru apropierea copiilor de Evanghelie și de viața Bisericii.

Volumul poate fi achiziționat online, precum și prin intermediul Departamentului Cultural al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, fiind disponibil atât în limba română, cât și în limba germană.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord